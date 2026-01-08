Українські енергокомпанії працюватимуть із вишами, щоб створити кадровий резерв енергетиків
Чотири великі компанії енергетичного сектору України — «Укренерго», «Оператор ринку», «Укргідроенерго» й «Гарантований покупець» — співпрацюватимуть із закладами вищої освіти, щоб сформувати кадровий резерв енергетиків.
Про це повідомили в «Укренерго».
Держкомпанії працюватимуть із п’ятьма закладами вищої освіти:
- Національним університетом «Львівська політехніка»;
- Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
- Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана;
- Вінницьким національним технічним університетом;
- Національним університетом водного господарства та природокористування.
Згодом список освітніх закладів може бути розширений.
Співпраця передбачає проведення спільних лекцій, проходження навчальної практики й стажувань на підприємствах, участь студентів у проєктах і дослідженнях, «які є справді актуальними для галузі».
Мета ініціативи
Метою ініціативи є формування кадрового резерву для енергетичного сектору, коли «майбутні фахівці зможуть реалізовувати свій потенціал, а бізнес отримає кваліфікованих спеціалістів, готових до роботи в реальних умовах».
Крім того, «Укренерго» хоче «омолодити» середній вік працівників компанії.
«Враховуючи потреби повоєнної відбудови, вже зараз ми маємо заохочувати до роботи в компанії молодих фахівців, готових працювати з високим рівнем навантажень та зі знанням сучасних технологій. Ми маємо діяти за принципом максимальної безбар’єрності для всіх, хто після отримання диплома — далі має бажання стати справжнім енергетиком», — зазначив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко.
