Як похолодання вплине на графіки відключень світла — пояснення «Укренерго»
Очікуване похолодання до -23 градусів саме по собі не є критичним фактором для енергосистеми України. Основною загрозою для стабільного електропостачання залишаються російські обстріли енергетики.
Про це розповів голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко у коментарі РБК-Україна.
Енергосистема була готова до зими
За словами Зайченка, зниження температури традиційно призводить до зростання споживання електроенергії, проте самі морози не становлять основної загрози.
Голова «Укренерго» зазначив, що погодні умови прогнозовані, і навіть у нинішній складній ситуації енергосистема здатна працювати в умовах сильних холодів.
Станом на початок жовтня енергосистема України була повністю готова до проходження зими — як за частиною генерації, так і щодо роботи системи передачі.
Водночас серія масованих російських ракетно-дронових атак минулого року суттєво погіршила ситуацію. Саме енергетичний терор рф змусив запроваджувати вимушені обмеження електропостачання.
«Спрогнозувати наслідки російських ударів перед або вже під час суттєвого похолодання — просто неможливо», — каже Зайченко.
Чи посилять графіки відключень під час сильних морозів
За прогнозом «Укренерго», якщо температура на кілька днів опуститься близько -20 градусів, для стабілізації енергосистеми можуть посилити обмеження.
«Для збалансування та забезпечення безаварійної роботи енергосистеми ми будемо змушені дещо посилити заходи обмеження. Орієнтовно — це плюс одна черга до графіків погодинних відключень», — повідомив Зайченко.
Він підкреслив, що йдеться виключно про прогноз впливу погодних факторів.
Поділитися новиною
Також за темою
Як похолодання вплине на графіки відключень світла — пояснення «Укренерго»
«Укренерго» купуватиме електроенергію у «Енергоатому» через спеціальні аукціони
Туреччина планує подвоїти видобуток газу в Чорному морі
Збільшення видобутку нафти у Венесуелі малоймовірне щонайменше до кінця десятиліття — Bloomberg
Мерц заявив, що Україна на межі гуманітарної енергетичної кризи
рф використовує єдиний криголам для обходу санкцій США щодо експорту скрапленого газу