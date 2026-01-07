Як похолодання вплине на графіки відключень світла — пояснення «Укренерго» Сьогодні 14:33 — Енергетика

Як похолодання вплине на графіки відключень світла — пояснення «Укренерго»

Очікуване похолодання до -23 градусів саме по собі не є критичним фактором для енергосистеми України. Основною загрозою для стабільного електропостачання залишаються російські обстріли енергетики.

Про це розповів голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко у коментарі РБК-Україна.

Енергосистема була готова до зими

За словами Зайченка, зниження температури традиційно призводить до зростання споживання електроенергії, проте самі морози не становлять основної загрози.

Голова «Укренерго» зазначив, що погодні умови прогнозовані, і навіть у нинішній складній ситуації енергосистема здатна працювати в умовах сильних холодів.

Станом на початок жовтня енергосистема України була повністю готова до проходження зими — як за частиною генерації, так і щодо роботи системи передачі.

Водночас серія масованих російських ракетно-дронових атак минулого року суттєво погіршила ситуацію. Саме енергетичний терор рф змусив запроваджувати вимушені обмеження електропостачання.

«Спрогнозувати наслідки російських ударів перед або вже під час суттєвого похолодання — просто неможливо», — каже Зайченко.

Чи посилять графіки відключень під час сильних морозів

За прогнозом «Укренерго», якщо температура на кілька днів опуститься близько -20 градусів, для стабілізації енергосистеми можуть посилити обмеження.

«Для збалансування та забезпечення безаварійної роботи енергосистеми ми будемо змушені дещо посилити заходи обмеження. Орієнтовно — це плюс одна черга до графіків погодинних відключень», — повідомив Зайченко.

Він підкреслив, що йдеться виключно про прогноз впливу погодних факторів.

