0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як похолодання вплине на графіки відключень світла — пояснення «Укренерго»

Енергетика
119
Як похолодання вплине на графіки відключень світла — пояснення «Укренерго»
Як похолодання вплине на графіки відключень світла — пояснення «Укренерго»
Очікуване похолодання до -23 градусів саме по собі не є критичним фактором для енергосистеми України. Основною загрозою для стабільного електропостачання залишаються російські обстріли енергетики.
Про це розповів голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко у коментарі РБК-Україна.

Енергосистема була готова до зими

За словами Зайченка, зниження температури традиційно призводить до зростання споживання електроенергії, проте самі морози не становлять основної загрози.
Голова «Укренерго» зазначив, що погодні умови прогнозовані, і навіть у нинішній складній ситуації енергосистема здатна працювати в умовах сильних холодів.
Читайте також
Станом на початок жовтня енергосистема України була повністю готова до проходження зими — як за частиною генерації, так і щодо роботи системи передачі.
Водночас серія масованих російських ракетно-дронових атак минулого року суттєво погіршила ситуацію. Саме енергетичний терор рф змусив запроваджувати вимушені обмеження електропостачання.
«Спрогнозувати наслідки російських ударів перед або вже під час суттєвого похолодання — просто неможливо», — каже Зайченко.

Чи посилять графіки відключень під час сильних морозів

За прогнозом «Укренерго», якщо температура на кілька днів опуститься близько -20 градусів, для стабілізації енергосистеми можуть посилити обмеження.
«Для збалансування та забезпечення безаварійної роботи енергосистеми ми будемо змушені дещо посилити заходи обмеження. Орієнтовно — це плюс одна черга до графіків погодинних відключень», — повідомив Зайченко.
Він підкреслив, що йдеться виключно про прогноз впливу погодних факторів.
За матеріалами:
РБК-Україна
ЕнергетикаЕнергетика УкраїниУкренерго
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems