Торік ЄС витратив на закупівлю нафти і газу з росії більше, ніж на допомогу Україні — Finance.ua

Торік ЄС витратив на закупівлю нафти і газу з росії більше, ніж на допомогу Україні Сьогодні 17:01 — Енергетика

З 2021 по 2024 рік імпорт палива з росії до Європи скоротився на 80%. Попри це, режим володимира путіна продовжує отримувати від ЄС прибуток: у 2024 році вони витратили 22 мільярди євро на закупівлю нафти та природного газу з рф, що перевищує всю допомогу Україні. Проте, як стверджує Енергетичний форум у своєму останньому аналізі, повна незалежність від російського постачання все ж таки можлива.

Про це пише Business Insider.

Хоча з 2022 року ЄС заборонив, серед іншого, імпорт російської нафти морем та імпорт російських нафтопродуктів, експорт технологій видобутку з ЄС до росії, перевалку скрапленого природного газу (LNG) у європейських портах, імпорт скрапленого газу LPG (з винятками) та імпорт вугілля, він все ще дозволяє імпорт газу трубопроводами та імпорт LNG, імпорт нафти трубопроводами до Чеської Республіки, Словаччини та Угорщини, а також певні послуги для російських танкерів або суден, що перевозять вугілля.

У цьому контексті Мачей Заневич, експерт з питання європейської енергетичної безпеки, у своїй новій публікації на Енергетичному форумі пише про «лазівки» в законодавстві ЄС, результатом існування яких є 15 мільярдів євро, які росія заробила від продажу газу до Європи у 2024 році, 6,5 мільярда євро від продажу нафти та 350 мільйонів євро від продажу чистого н-бутану та ізобутану (форми LPG, що не підпадають під санкції).

Франція, Угорщина, Італія та Іспанія заплатили за першу сировину (відповідно понад 3 мільярди євро, 2,5 мільярда євро та по 2 мільярди євро для двох останніх держав).

У випадку Угорщини та Словаччини залежність від імпорту російського газу зросла з 57% до 70% між 2021 та 2024 роками.

Імпорт нафти через Чехію, Словаччину та Угорщину здійснювався через трубопровід «Південна Дружба».

У 2025 році Угорщина та Словаччина залишаться єдиними державами-членами ЄС, які продовжуватимуть купувати цей товар у росії, що може продовжувати генерувати доходи у приблизно 4−5 мільярдів євро щорічно.

Друга лазівка використовується росією та полягає в ухиленні від санкцій. Прибуток від продажу палива за допомогою так званого тіньового флоту (з моменту вторгнення в Україну понад 800 старих суден, зареєстрованих у країнах, які не запроваджують санкції проти росії, використовувалися для транспортування сировини) оцінюється в 31 мільярд євро.

Менший дохід, близько 3,5 мільярда євро, також генерується від продажу палива на основі російської нафти, що виробляється переважно в Туреччині та Індії.

Також є випадки перевалки російської нафти в європейських територіальних водах, наприклад, біля узбережжя Румунії, Греції та Іспанії, що принесло росії приблизно 1 мільярд євро доходу у 2024 році.

Як можна усунути ці лазівки, прискорюючи перехід з російської сировини? Рекомендації звіту розширюють пропозиції Європейської Комісії та включають, наприклад, запровадження цінових та кількісних обмежень на закупівлю LNG, навіть до повної заборони імпорту. Транзакції на спотовому ринку також повинні бути одразу заборонені.

Встановлення тарифів на газ, як LNG, так і імпорт трубопроводами, дозволить уникнути вето Словаччини та Угорщини, оскільки це вимагає простої більшості держав-членів. Небажання обох центральноєвропейських столиць вживати більш радикальних кроків також можна було б подолати, підтримуючи будівництво додаткової інфраструктури для диверсифікації поставок.

Рекомендації щодо нафти пропонують скасувати виняток, що дозволяє Угорщині та Словаччині імпортувати через трубопровід «Південна Дружба». Нові нафтові контракти будуть заборонені, а якщо повна заборона не буде запроваджена, нафта також підлягатиме оподаткуванню.

Подальші рекомендації включають заборону на імпорт продукції, виготовленої з російської нафти, розширення списку санкцій проти тіньового флоту кожні три місяці та обмеження перевалки в європейських водах. Інша пропозиція підтримує тарифну політику щодо добрив походженням з росії та білорусі.

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