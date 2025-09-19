0 800 307 555
Індія не планує відмовлятись від російської нафти навіть попри мита США — Bloomberg

Енергетика
23
Індійські НПЗ не планують відмовлятись від російської нафти зважаючи на зростання внутрішніх запитів на пальне після сезону мусонів.
Про це пише Bloomberg.
За даними джерел агентства, активні закупівлі збережуться у листопаді та грудні, хоча обсяги можуть бути нижчими пікових показників останніх років. Закупівлі триватимуть навіть попри відновлення торгівельних перемовин між США та Індією.
У серпні Трамп запровадив проти Індії 50% мита саме за купівлю російської нафти. Згодом американські високопосадовці загострили ситуацію, звинувативши індійські НПЗ у наживі та згадавши «війну Моді».
У відповідь на це постачання російської нафти до Індії дійсно зменшилось у перші тижня серпня. Атаки українських БпЛА по російських НПЗ також призвели до скорочення поставок до Індії приблизно до мільйона барелів на добу. Це найнижчий рівень за майже два роки.
Проте, кажуть джерела, зважаючи на послаблення тиску з боку США, після телефонної розмови американського президента Дональда Трампа з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, а також достатніх запасів російської нафти, ця цифра повинна зрости.
Офіційні особи Індії регулярно контактують з великими державними та приватними НПЗ, але вказівок про припинення постачань чи інших заходів не було, кажуть джерела.
Ситуація може змінитись найближчими місяцями, зважаючи на просування торгівельних перемовин та пошуку Індією нових постачальників, але на цей час таких планів немає.
Багато залежатиме він Reliance Industries, яка закуповує значну кількість російської нафти. Якщо конгломерат найбагатшої людини Індії відмовиться від постачань з Росії, загальні показники закупівель значно знизяться, навіть якщо інші компанії продовжать закупівлі.
Зазвичай Індія не закуповує нафту у країн, які перебувають під санкціями США, але разом з Китаєм вона максимально використала знижки на російське постачання, які виникли завдяки обмеженню стелі цін на нафту з рф, запровадженого G7.
Європейські зусилля щодо посилення цього обмеження шляхом зниження стелі, яка набула чинності цього місяця — 47,60 доларів за барель, порівняно з 60 доларами, узгодженими ширшою групою — не отримали значної підтримки в Індії, де покупці не бачать жодного стимулу для дотримання вимог.
Невизначеність щодо забезпечення дотримання вимог у поєднанні з реаліями апетиту Китаю та світовою ціною нафти Brent, що торгується на рівні близько 66 доларів, робить новий рівень нереалістичним, кажуть джерела.
Хоча Європа заявила, що заборонить продукцію, виготовлену з російської нафти, з початку 2026 року — це удар по індійських нафтопереробних заводах-експортерах — немає чіткої картини щодо допустимих порогів.
Наразі навіть приватний НПЗ Nayara Energy, переробна компанія, що частково належить «Роснефти», поступово повертається до нормального рівня роботи через два місяці після того, як Європа запровадила санкції проти нього, дозволивши використання каботажних суден для внутрішніх поставок, а місцевий кредитор UCO Bank має намір допомогти з платежами.
За матеріалами:
Букви
