«Плата» за купівлю російської нафти: Трамп запропонував ЄС ввести 100%-тарифи проти Індії та КНР

Енергетика
Очільник Білого дому приєднався до переговорів між представниками США та Європейського союзу і у контексті «протидії» політиці кремля, навіть підняв питання про можливість введення мит у розмірі від 50% до 100% для покупців російської нафти, — Китаю та Індії.
Про це повідомляють AFP і FT.
Агентство Франс Прес з посиланням на джерела повідомило, що в рамках посилення тиску на росію з метою домогтися припинення війни рф в Україні Вашингтон висловлює пропозицію щодо 100% мит відносно Індії та Китаю.
До поточних переговорів між представниками США та Європейського союзу підключився президент Дональд Трамп та заявив, за словами чиновника, який не уповноважений публічно обговорювати ці деталі, про «введення мит у розмірі від 50% до 100% для таких покупців нафти, як КНР та Індія».
«Пропозиція Трампа прозвучала на тлі розчарування в Білому домі складнощами укладення мирної угоди і все більш агресивними повітряними атаками росії на Україну», — пише FT.
«Джерелом грошей для російської військової машини є закупівлі нафти Китаєм та Індією. Якщо не з’ясувати джерело грошей, зупинити військову машину неможливо», — наголосив чиновник.
Зі слів одного з чиновників у США «готові діяти прямо зараз, але тільки в тому випадку, якщо наші європейські партнери підтримають».
Також Вашингтон готовий «відбити» будь-які мита, введені ЄС щодо Китаю та Індії, заявив інший чиновник з США.
