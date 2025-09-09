Угорщина підписала контракт на закупівлю газу у Заходу Сьогодні 20:20 — Енергетика

Угорщина підписала контракт на закупівлю газу у Заходу

Угорщина підписала контракт на закупівлю газу із Заходу, повідомив глава угорського МЗС Петер Сійярто.

Про це Петер Сійярто написав у Facebook.

За його словами, природний газ стане важливим джерелом енергії для Угорщини у довгостроковій перспективі, і чим більше газу зможе придбати країна, тим безпечніше буде для неї.

«Тому сьогодні ми підписуємо черговий довгостроковий контракт на закупівлю природного газу. Це буде наш найдовгостроковіший контракт на закупівлю природного газу у західному напрямку», — написав він.

Сійярто резюмував, що Угорщина завжди докладала значних зусиль для диверсифікації, і чим більше газу вони закуповуватимуть по більшій кількості маршрутів, тим краще.

Нагадаємо, раніше Reuters писав , що Словаччина хоче нормалізувати відносини з москвою і збільшує імпорт російського газу через газопровід «Турецький потік». Ці слова суперечать позиції Європейського Союзу, який намагається відмовитися від імпорту російських енергоносіїв, щоб покарати москву за вторгнення в Україну 2022 року. Вони прозвучали на критичному етапі зусиль із завершення війни.

