Угорщина почне видобуток газу на одному з найбільших родовищ світу

Угорська нафтогазова компанія MOL планує 2026 року почати видобуток природного газу в Азербайджані на одному з найбільших у світі родовищ.
«MOL перебуває на порозі підписання угоди, щоб стати не тільки співвласником, а й оператором ще одного великого азербайджанського родовища. Досягнуто домовленості про те, що крім видобутку нафти, за участю MOL з наступного року почнеться видобуток природного газу на одному з найбільших у світі родовищ», — заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто.
Заява Сійярто прозвучала в Будапешті на засіданні азербайджано-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва. Міністр не уточнив ані деталей проекту, ані назви родовища.
Водночас глава МЗС наголосив, що Угорщина на міжнародних енергетичних ринках завжди виступала в ролі покупця, але енергетична співпраця з Азербайджаном дала їй змогу за відсутності власних нафтових і газових родовищ стати країною — виробником енергії.
Сійярто нагадав, що MOL і державна компанія MVM придбали частки в найбільш значущих родовищах природного газу і нафти в Азербайджані і тепер можуть виступати продавцями на міжнародних енергетичних ринках.
Він повідомив, що 2024 року 15% виробництва вуглеводневої сировини групи MOL припало на Азербайджан, що відповідає приблизно 5 млн барелів нафти, а MVM тільки за чотири місяці (з вересня по грудень 2024 року. — Ред.) видобула 382 млн кубометрів газу на родовищі Шах-Деніз.
Наразі угорська MOL в Азербайджані має 9,57% частку в проєкті розроблення блоку Азері-Чираг-Гюнешлі та 8,9% у проєкті нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан.
Крім того, 4 червня 2025 року Держнафтокомпанія Азербайджану і MOL Hungarian Oil and Gas підписали основні умови угоди про розвідку, розробку і розподіл продукції на сухопутній ділянці Шемаха-Гобустан. MOL стане оператором проєкту й отримає 65% пайової участі, а ДНКАР належатиме 35% акцій. Завершення повномасштабної угоди про розвідку, розробку та розподіл продукції залежатиме від подальших переговорів і схвалення регулюючих органів.
