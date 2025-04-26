Угорщина стикається з рекордною еміграцією громадян — Finance.ua

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Угорщина стикається з рекордною еміграцією громадян

Світ
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Угорщина стикається з рекордною еміграцією громадян
Угорщина стикається з рекордною еміграцією громадян
У 2023 році 41 300 угорців покинули країну. Це рекордний максимум з 2010 року.
Про це пише 444.hu.
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Загалом з 2010 року 367 515 угорців покинули країну. Угорські журналісти порівнюють таку еміграцію з тим, якби повністю зникли Дебрецен і Сегед — друге та третє за кількістю населення міста Угорщини.

Куди емігрують угорці

За даними видання, найпопулярніший напрямок еміграції для угорців — Австрія.
Вона вийшла на перше місце протягом останніх шести-семи років. До 2018 року емігранти здебільшого обирали Німеччину.
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З 2010 року понад 124 000 угорців емігрували до Австрії, а 104 000 до Німеччини.
Майже 53 000 громадян відправились до Великобританії. Нідерланди, Швейцарію та інші країни обрали понад 86 000 осіб.
За матеріалами:
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