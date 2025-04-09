На кордоні України та Угорщини відкрили новий пункт пропуску — Finance.ua

На кордоні України та Угорщини відкрили новий пункт пропуску
У Закарпатській області 8 квітня розпочав роботу новий пункт пропуску на кордоні із Угорщиною «Велика Паладь — Надьгодош». Це перший за останні десятиліття новий пункт на українсько-угорському кордоні.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Новий пункт пропуску призначений для автомобільного та пасажирського сполучення і збільшить річну пропускну здатність українсько-угорської ділянки західного кордону.
- Він призначений для легкових авто до 3,5 тонн.
- Працюватиме він щоденно з 7:00 до 18:00 та має дві смуги на в’їзд і виїзд.
- За добу його зможе перетинати 200 авто та 600 пішоходів, за рік — 73 тисячі авто та 220 тисяч пішоходів.
Пункт запустили на тимчасовій інфраструктурі. Це дозволило швидко реалізувати проєкт. У майбутньому його замінять повноцінним, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Відкриття нового пункту пропуску є частиною масштабної програми з модернізації прикордонної інфраструктури України. Згідно з планами Уряду, до 2030 року передбачається оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових.
«Також частиною змін на західному кордоні буде запуск спільного з сусідніми державами митного і прикордонного контролю, оновлення технічної бази, подальша діджиталізація. Прагнемо, аби рух людей, товарів та послуг між Україною та Європою був максимально швидкий, зручний і безпечний», — зазначив Шмигаль.
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