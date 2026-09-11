Volvo створить у Швеції один із найбільших енергопарків

Volvo Group планує побудувати поблизу Марієстада у Швеції акумуляторне сховище потужністю 70 МВт і ємністю 260 МВт·год. Об’єкт має підтримувати стабільність місцевої енергомережі в регіоні з високим споживанням електроенергії.
Компанія називає проєкт одним із найбільших енергетичних парків Швеції. Його планують запустити у 2027 році.
У сховищі використовуватимуть системи накопичення енергії Volvo Battery Energy Storage Systems від Volvo Energy. Об’єкт також надаватиме послуги гнучкого регулювання — за потреби повертатиме накопичену енергію до місцевої мережі.
Паралельно з енергетичним парком Volvo створить випробувальний майданчик для розробки та тестування нових енергетичних рішень. Його також використовуватимуть як демонстраційний майданчик для клієнтів і перевірки реальних бізнес-кейсів.
У регіоні зосереджена значна частина виробництва Volvo Group у Швеції. За задумом компанії, енергетичний парк має підвищити потужність і надійність місцевої енергомережі.