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Volvo створить у Швеції один із найбільших енергопарків

Технології&Авто
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Енергетичний парк запустять у 2027 році
Енергетичний парк запустять у 2027 році
Volvo Group планує побудувати поблизу Марієстада у Швеції акумуляторне сховище потужністю 70 МВт і ємністю 260 МВт·год. Об’єкт має підтримувати стабільність місцевої енергомережі в регіоні з високим споживанням електроенергії.
Про це пише Reuters.

Енергетичний парк запустять у 2027 році

Компанія називає проєкт одним із найбільших енергетичних парків Швеції. Його планують запустити у 2027 році.
У сховищі використовуватимуть системи накопичення енергії Volvo Battery Energy Storage Systems від Volvo Energy. Об’єкт також надаватиме послуги гнучкого регулювання — за потреби повертатиме накопичену енергію до місцевої мережі.
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Volvo створить випробувальний майданчик

Паралельно з енергетичним парком Volvo створить випробувальний майданчик для розробки та тестування нових енергетичних рішень. Його також використовуватимуть як демонстраційний майданчик для клієнтів і перевірки реальних бізнес-кейсів.
У регіоні зосереджена значна частина виробництва Volvo Group у Швеції. За задумом компанії, енергетичний парк має підвищити потужність і надійність місцевої енергомережі.
За матеріалами:
Корреспондент.net
АвтоЕлектроенергіяЕлектромобілі
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