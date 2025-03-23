Глава МЗС Угорщини назвав причину блокування вступу України в ЄС — Finance.ua

Глава МЗС Угорщини назвав причину блокування вступу України в ЄС Сьогодні 12:43 — Казна та Політика

Глава МЗС Угорщини назвав причину блокування вступу України в ЄС

Угорщина обіцяє блокувати прогрес зі вступом України в ЄС доки угорцям Закарпаття не повернуть «відібрані в 2015 році права».

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після телефонної розмови з главою МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

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Сійярто розповів, що говорив з австрійською міністеркою про «постійні порушення прав угорської громади в Закарпатській області» та зусилля щодо євроінтеграції України.

«Я ціную намір Беате Майнль-Райзінгер допомогти, але залишається ситуація, що український уряд, попри постійні обіцянки та приємні слова, не повертав права меншин, відібрані у угорської громади з 2015 року», — заявив він.

«Це неприпустимо і абсолютно суперечить спільним європейським правилам і цінностям. Таким чином, поки ця сумна ситуація зберігається, прогресу щодо переговорів про вступ України до ЄС не може бути», — наголосив угорський міністр.

Європейська правда За матеріалами:

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