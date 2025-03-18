Угорщина не підтримує висновки Євроради щодо України через «свої інтереси» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Угорщина не підтримує висновки Євроради щодо України через «свої інтереси»

43
Угорщина відмовилася підтримати висновки Європейської ради щодо допомоги Україні, зокрема ініціативу глави європейської дипломатії Каї Каллас про військову підтримку, заявивши, що це «суперечить її стратегічним інтересам».
Про це пише «Європейська правда» з посиланням на заяву міністра з питань ЄС Угорщини Яноша Бока перед початком засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі.
Пряма мова міністра: «Угорщина не може підтримати частину висновку Європейської ради щодо України в цілому, в тому числі ту, де йдеться про ініціативу Каї Каллас щодо України».
Бока підкреслив, що частина проєкту висновків Євроради, яка стосується України, не відповідає стратегічному баченню Угорщини щодо європейської безпеки.
«Частина, яка стосується України, в кількох пунктах суперечить стратегічним інтересам і стратегічному баченню Угорщини щодо того, як створити нову архітектуру європейської безпеки», — додав він.
За словами угорського міністра, «Угорщина не може підтримати висновки щодо України в нинішньому вигляді».
«Дуже малоймовірно, що ми знайдемо новий консенсус 27 країн-членів ЄС щодо будь-якого тексту. Я думаю, що найімовірніше повториться сценарій 6 березня, коли у висновках буде лише згадка про дискусію щодо України, і буде інший текст, підтриманий переважною більшістю країн-членів ЄС», — підкреслив Бока.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems