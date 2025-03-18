Угорщина не підтримує висновки Євроради щодо України через «свої інтереси» — Finance.ua

Угорщина не підтримує висновки Євроради щодо України через «свої інтереси» Сьогодні 16:45

Угорщина відмовилася підтримати висновки Європейської ради щодо допомоги Україні, зокрема ініціативу глави європейської дипломатії Каї Каллас про військову підтримку, заявивши, що це «суперечить її стратегічним інтересам».

Про це пише « Європейська правда » з посиланням на заяву міністра з питань ЄС Угорщини Яноша Бока перед початком засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі.

Пряма мова міністра: «Угорщина не може підтримати частину висновку Європейської ради щодо України в цілому, в тому числі ту, де йдеться про ініціативу Каї Каллас щодо України».

Бока підкреслив, що частина проєкту висновків Євроради, яка стосується України, не відповідає стратегічному баченню Угорщини щодо європейської безпеки.

«Частина, яка стосується України, в кількох пунктах суперечить стратегічним інтересам і стратегічному баченню Угорщини щодо того, як створити нову архітектуру європейської безпеки», — додав він.

За словами угорського міністра, «Угорщина не може підтримати висновки щодо України в нинішньому вигляді».

«Дуже малоймовірно, що ми знайдемо новий консенсус 27 країн-членів ЄС щодо будь-якого тексту. Я думаю, що найімовірніше повториться сценарій 6 березня, коли у висновках буде лише згадка про дискусію щодо України, і буде інший текст, підтриманий переважною більшістю країн-членів ЄС», — підкреслив Бока.

Економічна Правда За матеріалами:

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