Федоров анонсував створення венчурного фонду для оборонних компаній Сьогодні 21:30 Михайло Федоров

У Києві створять венчурний фонд, який інвестуватиме в оборонні компанії як стартапи, так і вже сталі підприємства.

Про це заявив колишній міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, команді вдалося залучити ресурси для запуску проєкту.

У які оборонні проєкти інвестуватиме фонд

Федоров назвав три пріоритети, за якими фонд обиратиме виробників для інвестицій:

проєкти для пришвидшення роботизації фронту;

засоби протидії реактивним ударним БПЛА типу «Шахед», зокрема перехоплювачі чи дешеві ракети;

недорогі ударні ракети, які потенційно можна оснастити штучним інтелектом.

«Задача — використовувати наш досвід для країни, щоб можна було прогнозувати наступні кроки війни і вже генерувати рішення проактивно, щоб попередити ці етапі та перехоплювати ініціативу», — сказав Федоров.

Аналітичний центр

Окрім запуску венчурного фонду, колишній міністр оборони анонсував створення аналітичного центру.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кабінет Міністрів протягом місяця проведе детальний аудит потреб Міністерства оборони, щоб забезпечити ефективніше використання бюджетних коштів для потреб фронту.