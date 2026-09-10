Федоров анонсував створення венчурного фонду для оборонних компаній
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У Києві створять венчурний фонд, який інвестуватиме в оборонні компанії як стартапи, так і вже сталі підприємства.
Про це заявив колишній міністр оборони України Михайло Федоров.
За його словами, команді вдалося залучити ресурси для запуску проєкту.
У які оборонні проєкти інвестуватиме фонд
Федоров назвав три пріоритети, за якими фонд обиратиме виробників для інвестицій:
проєкти для пришвидшення роботизації фронту;
засоби протидії реактивним ударним БПЛА типу «Шахед», зокрема перехоплювачі чи дешеві ракети;
недорогі ударні ракети, які потенційно можна оснастити штучним інтелектом.
«Задача — використовувати наш досвід для країни, щоб можна було прогнозувати наступні кроки війни і вже генерувати рішення проактивно, щоб попередити ці етапі та перехоплювати ініціативу», — сказав Федоров.
Аналітичний центр
Окрім запуску венчурного фонду, колишній міністр оборони анонсував створення аналітичного центру.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів протягом місяця проведе детальний аудит потреб Міністерства оборони, щоб забезпечити ефективніше використання бюджетних коштів для потреб фронту.
Також ми розповідали, що Міністерство оборони України завершило перегляд ухвалених до 7 липня рішень про визначення підприємств оборонно-промислового комплексу критично важливими. За результатами перегляду станом на 1 вересня 86% із них підтвердили свій статус та можливість бронювати військовозобов’язаних працівників відповідно до законодавства.