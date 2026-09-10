Хто може отримати 25% персії: куди підуть інші кошти Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси Хто може отримати 25% персії: куди підуть інші кошти

За певних обставин пенсіонеру можуть виплачувати лише частину призначених коштів, причому йдеться лише про 25%.

Йдеться про пенсіонерів, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі. У такому випадку людині виплачують 25% призначеної їй пенсії. Таке правило діє з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому пенсіонера зарахували на повне державне утримання.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

При цьому 25% - не завжди остаточна сума, яку пенсіонер може отримувати. Якщо призначена пенсія перевищує вартість утримання в закладі, людині виплачують різницю між цими сумами. Однак виплата самому пенсіонеру не може бути меншою за 25% призначеної пенсії.

Куди йдуть інші кошти

частина коштів може перераховуватися до закладу, в якому людина перебуває на повному державному утриманні — ці гроші використовуються відповідно до встановленого порядку;

якщо у пенсіонера є непрацездатні члени сім’ї, які перебувають на його утриманні, частина пенсії може виплачуватися їм.

В останньому випадку пенсіонеру виплачують 25% його пенсії, а членам сім’ї може спрямовуватися інша частина, але не більше 50% призначеної суми.