Хто може отримати 25% персії: куди підуть інші кошти

За певних обставин пенсіонеру можуть виплачувати лише частину призначених коштів, причому йдеться лише про 25%.
Йдеться про пенсіонерів, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі. У такому випадку людині виплачують 25% призначеної їй пенсії. Таке правило діє з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому пенсіонера зарахували на повне державне утримання.
При цьому 25% - не завжди остаточна сума, яку пенсіонер може отримувати. Якщо призначена пенсія перевищує вартість утримання в закладі, людині виплачують різницю між цими сумами. Однак виплата самому пенсіонеру не може бути меншою за 25% призначеної пенсії.
Є винятки із загального правила. Наприклад, пенсіонери, які отримують пенсію за особливі заслуги перед Україною та перебувають на повному державному утриманні, отримують таку пенсію в призначеному розмірі.