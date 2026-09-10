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Хто може отримати 25% персії: куди підуть інші кошти

Особисті фінанси
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Хто може отримати 25% персії: куди підуть інші кошти
Хто може отримати 25% персії: куди підуть інші кошти
За певних обставин пенсіонеру можуть виплачувати лише частину призначених коштів, причому йдеться лише про 25%.
Йдеться про пенсіонерів, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі. У такому випадку людині виплачують 25% призначеної їй пенсії. Таке правило діє з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому пенсіонера зарахували на повне державне утримання.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
При цьому 25% - не завжди остаточна сума, яку пенсіонер може отримувати. Якщо призначена пенсія перевищує вартість утримання в закладі, людині виплачують різницю між цими сумами. Однак виплата самому пенсіонеру не може бути меншою за 25% призначеної пенсії.
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Куди йдуть інші кошти

  • частина коштів може перераховуватися до закладу, в якому людина перебуває на повному державному утриманні — ці гроші використовуються відповідно до встановленого порядку;
  • якщо у пенсіонера є непрацездатні члени сім’ї, які перебувають на його утриманні, частина пенсії може виплачуватися їм.
В останньому випадку пенсіонеру виплачують 25% його пенсії, а членам сім’ї може спрямовуватися інша частина, але не більше 50% призначеної суми.
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Є винятки із загального правила. Наприклад, пенсіонери, які отримують пенсію за особливі заслуги перед Україною та перебувають на повному державному утриманні, отримують таку пенсію в призначеному розмірі.
За матеріалами:
УНІАН
Пенсія
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