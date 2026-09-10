Попит на будівельників: в яких регіонах вони потрібні найбільше (дослідження) Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси Попит на будівельників: в яких регіонах вони потрібні найбільше (дослідження)

Аналітики проаналізували дані і зробили висновки, що кількість розміщених вакансій будівництва за рік помітно зросла в обласних центрах сходу та півдня України.

Попит на будівельників на сході та півдні України, у західних та центральних містах переважно зменшився.

Про це пише OLX Робота.

Де зростає попит

Зафіксували +27% у Кропивницькому, +23% у Дніпрі, +16% у Полтаві, + 14% у Запоріжжі, +13% у Миколаєві, +8% у Харкові та + 4% у Сумах.

У західних та центральних містах показники переважно зменшились. Найбільш помітно — у Києві -12%, у Рівному, Львові, Івано-Франківську та ВІнниці по -10%, Тернополі -8%.

Що впливає

Безпекова ситуація та потреба у працівниках у конкретному регіоні. Водночас кількість відгуків кандидатів більш помітно зросла на заході України.

Так, за рік спостерігали +46% в Ужгороді (найвищий показник), +41% у Львові, +29% у Хмельницькому, +27% у Чернівцях, +19% в Івано-Франківську.

У Києві та Чернігові у кількості відгуків фіксували +21% та +26% відповідно.

У містах сходу та півдня показники зростання у межах від +5% до +7%, а у деяких — вони зменшились: Запоріжжя -11%, Миколаїв -40%, Суми -4%.

Захід та центральнв міста

Кількість оголошень за рік переважно скоротилась, кількість відгуків зросла. Це може свідчити про посилення конкуренції за робочі місця серед кандидатів, кажуть аналітики.

Сход та південь

Зростання кількості вакансій не супроводжується помітним збільшенням відгуків. Роботодавці у цих регіонах відчувають гострішу потребу у працівниках.

Наближеність до лінії фронту впливає на попит зі сторони пошукачів. Однак невеликі показники зростання у деяких обласних центрах сигналізують про поступове відновлення активності на локальному ринку праці.

Станом на липень попит на фахівців у сфері будівництва — на рівні минулого року, а медіанна зарплата та активність кандидатів помітно зросли.

Найзатребуваніші

На OLX Робота серед найбільш затребуваних вакансій у категорії «Будівництво / облицювальні роботи» — різноробочий, будівельник, монтажник, фасадник та електрик. Також у цій категорії шукають плиточників, мулярів, зварювальників, малярів, сантехніків та штукатурів.

Щодо попиту на ці вакансії — зміни більш помітні, зазначають аналітики. За рік активність пошукачів у категорії зросла на 11%, а кількість відгуків на 1 оголошення збільшилась з 5 до 6.