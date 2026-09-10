Який інструмент інвестування обрати цієї осені: пройдіть тест від Академії Мінфін та отримайте знижку на навчання Сьогодні 12:30 — Особисті фінанси Який інструмент інвестування обрати цієї осені: пройдіть тест від Академії Мінфін та отримайте знижку на навчання

Універсального варіанта для вкладення капіталу не існує — оптимальний вибір завжди визначається особистими цілями, наявним досвідом, стартовою сумою та готовністю до ризиків. Щоб полегшити цей вибір, освітня платформа Академія Мінфін розробила спеціальний тест «Який інструмент інвестування підходить вам цієї осені?».

Що пропонує тест

Опитування триває лише кілька хвилин. Дайте відповіді на кілька запитань щодо:

Наявного досвіду у сфері фінансів;

Фінансових цілей та горизонту планування;

Обсягу капіталу для стартів;

Емоційної реакції на можливі коливання та падіння ринку.

За результатами відповідей платформа сформує індивідуальну рекомендацію щодо найбільш відповідного напряму чи інструменту для старту. Крім того, усі учасники отримають персональну знижку на навчальні курси. Пропозиція діє до кінця місяця.

Про освітню платформу

Академія Мінфін — це освітній проєкт фінансового порталу «Мінфін», спрямований на навчання українців грамотному управлінню капіталом, захисту заощаджень та ухваленню виважених фінансових рішень в умовах воєнного стану.