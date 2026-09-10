У яких сферах у Чехії найбільше вакансій Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси У серпні рівень безробіття у Чехії залишився на рівні 5%

Восени 2026 року найкращі перспективи працевлаштування в Чехії матимуть працівники торгівлі, логістики, будівництва та технічних спеціальностей. Понад третина компаній планує збільшувати штат до кінця року.

Про це повідомляє Чехія-онлайн.

Де в Чехії найбільше шукатимуть працівників

Опитування ManpowerGroup показало, що 37% із 504 опитаних компаній планують збільшувати кількість працівників. Скорочення штату планують 13% роботодавців, а половина компаній не прогнозує суттєвих змін.

Найактивніше працівників планують набирати у торгівлі та логістиці. Зокрема, йдеться про вакансії в магазинах, на складах і в транспортній галузі.

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Хороші перспективи також у:

професійних і технічних компаніях;

будівництві;

автомобільній промисловості;

виробництві.

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Автозаводи та їхні постачальники також активніше шукають людей після стриманого попереднього кварталу. Потрібні не лише робітники на виробництво, а й техніки та фахівці з автоматизації.

Чехія загалом уже тривалий час стикається з дефіцитом кадрів. За попередніми оцінками, країні не вистачає близько 100 тисяч працівників у різних галузях.

У яких сферах знайти роботу складніше

Протилежна ситуація спостерігається у двох великих сферах. В енергетиці та комунальних послугах, а також в інформаційних і комунікаційних послугах більше компаній очікують скорочення персоналу, ніж розширення штату.

До другої категорії зараховують, зокрема, медіа, видавничий бізнес і телекомунікації.

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Найбільше нових працівників планують наймати середні та великі компанії зі штатом від 250 до 999 осіб. Натомість у найменших підприємств, де працює до десяти людей, настрої значно гірші.

Водночас майже третина компаній витрачає на закриття вакансії більше часу, ніж рік тому. Головні причини — відсутність необхідних навичок у кандидатів та нестача кваліфікованих фахівців у конкретних регіонах.

У Чехії зросла кількість безробітних

У серпні рівень безробіття у Чехії залишився на рівні 5%. В Úřad práce було зареєстровано 373 891 шукача роботи — на 6545 більше, ніж місяцем раніше. Кількість доступних вакансій водночас скоротилася до 99 274.

У середньому на одну вакансію припадає 3,8 кандидата. Найскладніша ситуація у Карвіні — 19,2 людини на одне робоче місце. Далі йдуть Усті-над-Лабем — 16,9, Дечин — 16,4 та Соколов — 15,2 кандидата.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Чехії коаліція погодила підвищення мінімальної зарплати на найближчі два роки. Вже з січня 2027 року найнижчий заробіток має зрости на 2500 крон, а наступного року очікується ще одне підвищення.

Згідно з проєктом урядової постанови, у 2027 році мінімальна зарплата становитиме 44,6% середньої зарплати. Це означає її збільшення з нинішніх 22 400 до 24 900 крон на місяць.