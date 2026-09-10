У яких сферах у Чехії найбільше вакансій

Восени 2026 року найкращі перспективи працевлаштування в Чехії матимуть працівники торгівлі, логістики, будівництва та технічних спеціальностей. Понад третина компаній планує збільшувати штат до кінця року.
Опитування ManpowerGroup показало, що 37% із 504 опитаних компаній планують збільшувати кількість працівників. Скорочення штату планують 13% роботодавців, а половина компаній не прогнозує суттєвих змін.
Найактивніше працівників планують набирати у торгівлі та логістиці. Зокрема, йдеться про вакансії в магазинах, на складах і в транспортній галузі.
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Протилежна ситуація спостерігається у двох великих сферах. В енергетиці та комунальних послугах, а також в інформаційних і комунікаційних послугах більше компаній очікують скорочення персоналу, ніж розширення штату.
До другої категорії зараховують, зокрема, медіа, видавничий бізнес і телекомунікації.
Найбільше нових працівників планують наймати середні та великі компанії зі штатом від 250 до 999 осіб. Натомість у найменших підприємств, де працює до десяти людей, настрої значно гірші.
Водночас майже третина компаній витрачає на закриття вакансії більше часу, ніж рік тому. Головні причини — відсутність необхідних навичок у кандидатів та нестача кваліфікованих фахівців у конкретних регіонах.
У Чехії зросла кількість безробітних
У серпні рівень безробіття у Чехії залишився на рівні 5%. В Úřad práce було зареєстровано 373 891 шукача роботи — на 6545 більше, ніж місяцем раніше. Кількість доступних вакансій водночас скоротилася до 99 274.
У середньому на одну вакансію припадає 3,8 кандидата. Найскладніша ситуація у Карвіні — 19,2 людини на одне робоче місце. Далі йдуть Усті-над-Лабем — 16,9, Дечин — 16,4 та Соколов — 15,2 кандидата.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Чехії коаліція погодила підвищення мінімальної зарплати на найближчі два роки. Вже з січня 2027 року найнижчий заробіток має зрости на 2500 крон, а наступного року очікується ще одне підвищення.
Згідно з проєктом урядової постанови, у 2027 році мінімальна зарплата становитиме 44,6% середньої зарплати. Це означає її збільшення з нинішніх 22 400 до 24 900 крон на місяць.
У 2028 році показник має зрости до 45,8% середнього заробітку. За нинішніми розрахунками, мінімальна зарплата тоді може становити близько 26 900 крон.