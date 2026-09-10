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АМКУ пояснив, чому не моніторить щодня ціни на продукти

Особисті фінанси
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Можливі порушення встановлюють у кожному конкретному випадку
Можливі порушення встановлюють у кожному конкретному випадку
В Антимонопольному комітеті України пояснили, що проведення щоденного моніторингу цін на продуктових полицях та прогнозування їхнього зростання через ускладнення логістики не входять до повноважень відомства.
Про це АМКУ повідомив у відповідь на запит РБК-Україна.
Бізнес та громадяни, чиї права були порушені через ймовірні змови або недобросовісну конкуренцію, мають право звертатися до комітету з офіційними заявами для проведення перевірок.

Коли АМКУ перевіряє ціни

У Комітеті пояснили, що оцінюють обґрунтованість цін у випадках, коли йдеться про можливе зловживання монопольним становищем або антиконкурентні узгоджені дії.
Водночас можливі порушення встановлюють у кожному конкретному випадку. Для цього АМКУ аналізує інформацію та документи, які можуть підтвердити або спростувати факт порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
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Наразі в Комітеті розглядається справа щодо можливих антиконкурентних узгоджених дій на ринку первинної реалізації курячих яєць. Справа стосується групи компаній «Авангард» та групи компаній у складі ТОВ «Ясенсвіт» і ТОВ «Овостар».
Також АМКУ проводить дослідження щодо збільшення цін на свинину в період із 1 січня 2022 року до 31 грудня 2024 року.
Крім того, у 2026 році Комітет досліджує ринок первинної реалізації концентратів фруктових соків.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з початку серпня ворог почав системно знищувати розподільчі центри та склади українських торговельних мереж. Першими постраждали логістичні хаби «Новуса» та «Фоззі», після чого у супермаркетах цих мереж почалися перебої із продуктами.
За оцінками Української торгової гільдії, з початку серпня і до ударів по складах останніми днями місяця ритейл втратив 400 тисяч квадратних метрів приміщень для зберігання продукції, з яких до чверті — холодильники.
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Міністр аграрної політики Тарас Висоцький зазначав, що ціни на продукти зростатимуть по всій Україні, проте поки що немає передумов для здорожчання харчів більше, ніж в межах 2,5% через перебудову логістики торговельними мережами.
За матеріалами:
РБК-Україна
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