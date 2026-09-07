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Київ готує запаси продуктів на випадок тривалих відключень світла

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Місто має можливість організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей.
Місто має можливість організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей.
У Києві формують продовольчі резерви на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. У разі потреби місто передусім надаватиме допомогу малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський.
«Ми завчасно готуємося до можливих викликів осінньо-зимового періоду, посилюємо резерви та продовжуємо проводити продуктові ярмарки в усіх районах міста», — зазначив Куявський та зауважив, що ситуація на споживчому ринку Києва залишається контрольованою та прогнозованою.
Він нагадав, що важливою складовою підтримання стабільної продовольчої ситуації є проведення у столиці продуктових сільськогосподарських ярмарків. Вони регулярно відбуваються в різних районах Києва та розширюють можливості містян придбати основні продукти харчування.

Які запаси сформували

За його словами, у межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026−2027 років у Києві сформували та постійно підтримують необхідні запаси основних груп продовольчих товарів. Це дасть змогу оперативно забезпечувати малозабезпечених містян продуктами першої необхідності у разі ускладнення роботи енергосистеми.
Запаси також можна буде використовувати:
  • у пунктах незламності під час тривалих відключень електроенергії;
  • для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій;
  • для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
За підтримки благодійних і громадських організацій місто має можливість організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей.
Крім того, Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА планує закупити ще 20 тисяч продовольчих наборів, які можна буде використовувати у разі надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Київ готується до різних сценаріїв проходження опалювального сезону, зокрема до можливих тривалих перебоїв з електро-, тепло- та водопостачанням. У межах цієї підготовки місто перевіряє дані про мешканців, які через вік, стан здоров’я або життєві обставини можуть потребувати додаткової допомоги.
Йдеться передусім про одиноких людей старшого віку, людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю та окремі родини, які за складних умов можуть не впоратися самостійно.
За матеріалами:
Finance.ua
Київ
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