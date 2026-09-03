Тимчасове переміщення, а не евакуація: у КМДА прокоментували заяви ЗМІ Сьогодні 14:27

Київ готується до різних сценаріїв проходження опалювального сезону, зокрема до можливих тривалих перебоїв з електро-, тепло- та водопостачанням. У межах цієї підготовки місто перевіряє дані про мешканців, які через вік, стан здоров’я або життєві обставини можуть потребувати додаткової допомоги.

Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Йдеться передусім про одиноких людей старшого віку, людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю та окремі родини, які за складних умов можуть не впоратися самостійно.

«Місто закликає медіа та громадян використовувати коректну термінологію. Евакуація і тимчасове переміщення — різні процедури. Наразі йдеться про можливе тимчасове переміщення окремих людей у разі кризової ситуації, якщо тривала відсутність базових комунальних послуг створюватиме для них реальні ризики. Воно відбувається виключно за згодою самої людини або її законного представника», — наголосила Хонда.

Кого можуть тимчасово перемістити

Наразі своє бажання у разі необхідності тимчасово переміститися висловили трохи більше ніж 1 300 одиноких людей старшого віку, близько 400 дітей з інвалідністю та 500 осіб з інвалідністю. Ця кількість ще може змінюватися, зокрема під час опалювального сезону.

«Для більшості людей рішенням може бути не переміщення, а посилення допомоги за місцем проживання: доставка продуктів і теплих наборів, додаткові візити соціальних працівників, організація харчування, допомога з транспортом тощо. Тому називати ці заходи „евакуацією 200 тисяч киян“ некоректно. Важливо не підміняти зміст підготовчої роботи гучними заголовками, які можуть вводити людей в оману», — зазначила заступниця голови КМДА.

Минулої зими було понад 3 тисячі випадків, коли люди відмовлялися від тимчасового переміщення навіть за наявності підготовленого місця та транспорту. Тому зараз місто заздалегідь з’ясовує, чи мають люди родичів або близьких, до яких за необхідності можуть поїхати, чи потребуватимуть допомоги міста та який варіант буде для них прийнятним.

Після того як місто спільно з райдержадміністраціями облаштує місця для тимчасового перебування киян, про це повідомлять на офіційних сторінках КМДА. Столиця також інформуватиме про кількість таких місць та умови перебування.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Суспільне писав , що в Києві готують місця для тимчасового переселення людей на випадок тривалих зимових блекаутів. До списків внесли понад 200 тисяч киян, яким може бути складно залишатися вдома без світла й опалення. Наразі згоду на таке переміщення дали дві тисячі людей.

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