Пенсія у 45! Як піти на пенсію на 15 років раніше? Та які надбавки будуть в 2026? Сьогодні 12:23 — Особисті фінанси

Пенсія у 45! Як піти на пенсію на 15 років раніше? Та які надбавки будуть в 2026?

Уявіть: вам 45 років, і ви вже можете оформити пенсію. Не 60, не 65 — а 45. І це не фантастика, а реальне право, яке прописане в українському законодавстві для цілого списку професій.

Сьогодні розберемо, хто саме може вийти на відпочинок достроково, скільки для цього треба відпрацювати років і які документи для цього збирати. А в кінці — ще одна приємна новина про доплату до пенсії, про яку знають далеко не всі. Дивіться до кінця, там багато конкретики.

Отже, почнемо з головного документа. В Україні є постанова Кабміну № 162, і в ній перераховані особливо важкі та небезпечні професії, представники яких мають право піти на пенсію раніше за інших. Наші колеги з УНІАН із юристкою Анастасією Руденко розібралися в цьому питанні. Так ось, якщо ви жінка і працювали на такій посаді, то вийти на пенсію можна у віці 45−50 років. Але є умова — треба мати не менше 20 років загального стажу, і з них щонайменше 7 років і 6 місяців — саме на роботі в особливо шкідливих чи особливо важких умовах.

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Для чоловіків умови трохи інші. Пільга діє з 50 років, а стаж повинен становити 25 років загалом, з яких не менше 10 років — на такій же небезпечній посаді. Хто конкретно потрапляє в цей список? Це гірничі робітники очисного вибою, прохідники, машиністи, доменники, сталевари. Сюди ж входять робітники, зайняті у виробництві хлору та аміаку, кислот, технічного вуглецю, вибухових речовин та боєприпасів.

Окрема категорія — персонал атомних електростанцій, який безпосередньо працює з ядерними реакторами, займається ремонтом, поводженням із радіоактивними відходами та джерелами іонізуючого випромінювання. І ще одна група — робітники, зайняті випалюванням цементу, виготовленням азбестових виробів та мінеральної вати.

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Якщо ваша професія звучить схоже — маєте сенс перевірити повний перелік Списку № 1 з постанови, там набагато більше пунктів.

Друга категорія — вона трохи ширша і теж затверджена Кабміном, це так званий Список № 2. Тут умови вже дещо інші. Жінки, які мають право на дострокову пенсію за цим списком, повинні мати 25 років стажу загалом, і мінімум 10 років з них — саме на посаді зі шкідливими умовами. За таких умов вийти на пенсію можна у віці від 50 до 55 років.

Чоловіки за Списком № 2 можуть оформити пенсію з 55 років, але для цього потрібно мати мінімум 30 років загального стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців — робота саме за професіями з цього переліку.

А тепер конкретні професії. Це електрозварники ручного зварювання, які працюють у замкнених приміщеннях або зварюють високотоксичні метали. Машиністи та помічники машиністів локомотивів, тепловозів, електровозів, дизель-поїздів. Водії міського пасажирського транспорту — автобусів, трамваїв, тролейбусів, а також водії великовантажних автомобілів, зайнятих вивезенням гірничої маси.

Далі — верхолази, малярі, які працюють у замкнутих приміщеннях з фарбами 1−2 класу токсичності, підземні будівельники.

І окрема важлива категорія — медики. Лікарі та середній медперсонал, наприклад медсестри, які працюють у туберкульозних, психіатричних, інфекційних закладах та відповідних відділеннях медзакладів. Сюди ж входять лікарі-рентгенологи, операційні сестри, патологоанатоми та працівники лабораторій аналізу токсинів.

А тепер про ту саму пенсію з 45 років. Ця пільга стосується військовослужбовців та представників силових структур.

Офіцери, сержанти, рядові із лав Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, ДСНС та органів Нацполіції виходять на пенсію незалежно від віку — головна умова тут вислуга років, від 25 календарних років служби.

Право на виплати виникає за наявності від 20 до 22 років вислуги — конкретна цифра залежить від того, коли людина звільнилась зі служби. Юристка в статті Уніан окремо розписала категорії військовослужбовців з достроковим виходом на пенсію. Отже:

При реформуванні Збройних Сил захисники можуть отримувати пенсію вже з 45-річного віку, якщо мають 20 років вислуги. Льотний та підводний склад — тут пенсія призначається взагалі без прив’язки до віку, важлива лише вислуга від 20 років.

Якщо стаж змішаний, тобто частина цивільна, а частина військова, — пенсія виплачується з 45 років за умови загального стажу від 25 років, і з них не менше 12,5 років має припадати саме на військову службу чи службу в інших силових органах — Нацполіції, МВС, ДБР і так далі.

Тобто після 45 років військовослужбовці або силовики можуть оформити пенсію, якщо в сумі мають 25 років змішаного, цивільного та військового, стажу. Всі деталі — у відео внизу.

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