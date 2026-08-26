YouTube запустив в Україні передплату Premium Lite Сьогодні 11:22 — Особисті фінанси

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В Україні стала доступна нова передплата YouTube Premium Lite. Це дешевший варіант платної підписки, який дає змогу дивитися більшість відео без реклами, завантажувати їх і відтворювати у фоновому режимі. Втім, новий тариф має низку обмежень.

Умови Premium Lite

Передплата Premium Lite дає можливість дивитися більшість немузичного контенту на YouTube без реклами, у фоновому режимі та офлайн після завантаження. Ці функції доступні для більшості звичайних відео, зокрема подкастів та авторського контенту.

Завантажувати ролики та переглядати їх офлайн можна в додатках YouTube і YouTube Kids на мобільних пристроях, а також у браузерах Chrome, Edge та Opera на комп’ютері.

Фонове відтворення для користувачів Premium Lite ввімкнено за замовчуванням. Тобто після закриття додатка відео може продовжувати відтворюватися у фоновому режимі.

Водночас ці переваги не поширюються на музичний контент. Офіційні музичні кліпи, кавер-версії, танцювальні ролики та інший контент, пов’язаний із музикою, не можна буде дивитися без реклами, завантажувати або відтворювати у фоновому режимі.

Також реклама може з’являтися в музичних роликах, Shorts, результатах пошуку та під час перегляду головної сторінки.

Ціни

Новим користувачам YouTube пропонує пробний період тривалістю один місяць за 0 грн.

тривалістю Після завершення пробного періоду вартість YouTube Premium Lite становитиме 99 грн на місяць. Передплату можна скасувати будь-коли.

Чим Premium Lite відрізняється від Premium

Основна відмінність між двома тарифами — доступність функцій для музичного контенту.

Звичайна передплата YouTube Premium дозволяє дивитися без реклами, завантажувати та відтворювати у фоновому режимі весь контент YouTube і YouTube Music.

Premium Lite натомість поширює ці можливості переважно на немузичний контент. Тому тариф розрахований насамперед на користувачів, які переважно дивляться звичайні відео та подкасти.

Раніше ми повідомляли , що YouTube змінив ціни на передплату Premium в Україні — вартість зросте майже вдвічі. Нові ціни:

індивідуальний план — 179 грн на місяць замість 99 грн;

сімейний план для до 5 осіб — 299 грн замість 149 грн;

студентський план — 109 грн замість 59 грн.

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