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YouTube запустив в Україні передплату Premium Lite

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YouTube
YouTube
В Україні стала доступна нова передплата YouTube Premium Lite. Це дешевший варіант платної підписки, який дає змогу дивитися більшість відео без реклами, завантажувати їх і відтворювати у фоновому режимі. Втім, новий тариф має низку обмежень.
Про це йдеться на сторінці YouTube.

Умови Premium Lite

Передплата Premium Lite дає можливість дивитися більшість немузичного контенту на YouTube без реклами, у фоновому режимі та офлайн після завантаження. Ці функції доступні для більшості звичайних відео, зокрема подкастів та авторського контенту.
Завантажувати ролики та переглядати їх офлайн можна в додатках YouTube і YouTube Kids на мобільних пристроях, а також у браузерах Chrome, Edge та Opera на комп’ютері.
Фонове відтворення для користувачів Premium Lite ввімкнено за замовчуванням. Тобто після закриття додатка відео може продовжувати відтворюватися у фоновому режимі.
YouTube запустив в Україні передплату Premium Lite
Водночас ці переваги не поширюються на музичний контент. Офіційні музичні кліпи, кавер-версії, танцювальні ролики та інший контент, пов’язаний із музикою, не можна буде дивитися без реклами, завантажувати або відтворювати у фоновому режимі.
Також реклама може з’являтися в музичних роликах, Shorts, результатах пошуку та під час перегляду головної сторінки.

Ціни

  • Новим користувачам YouTube пропонує пробний період тривалістю один місяць за 0 грн.
  • Після завершення пробного періоду вартість YouTube Premium Lite становитиме 99 грн на місяць. Передплату можна скасувати будь-коли.

Чим Premium Lite відрізняється від Premium

Основна відмінність між двома тарифами — доступність функцій для музичного контенту.
Звичайна передплата YouTube Premium дозволяє дивитися без реклами, завантажувати та відтворювати у фоновому режимі весь контент YouTube і YouTube Music.
YouTube запустив в Україні передплату Premium Lite
Premium Lite натомість поширює ці можливості переважно на немузичний контент. Тому тариф розрахований насамперед на користувачів, які переважно дивляться звичайні відео та подкасти.
Раніше ми повідомляли, що YouTube змінив ціни на передплату Premium в Україні — вартість зросте майже вдвічі. Нові ціни:
  • індивідуальний план — 179 грн на місяць замість 99 грн;
  • сімейний план для до 5 осіб — 299 грн замість 149 грн;
  • студентський план — 109 грн замість 59 грн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Youtube
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