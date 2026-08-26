Вартість картоплі взимку може зрости на 40% - експертка Сьогодні 07:27 — Особисті фінанси

В Україні восени картоплі може бути достатньо, однак уже взимку та навесні 2027 року ринок може зіткнутися з дефіцитом якісної товарної продукції, а в грудні-лютому вартість картоплі може зрости на 25−40%.

Такий прогноз зробила директор з розвитку Української плодоовочевої асоціації ( УПОА ) Катерина Звєрєва, передає Укрінформ.

Станом на другу половину серпня аналітики асоціаці помірковано ставляться до твердження, що Україна вже втратила 30% урожаю картоплі. Масове збирання середніх і пізніх сортів ще не завершене, тому остаточно оцінити врожай поки неможливо.

«Урожай 2026 року, найімовірніше, буде слабшим за дуже вдалий для багатьох виробників 2025 рік, але говорити сьогодні про загальнонаціональне падіння на третину передчасно», — заявила Звєрєва.

За аналітичними спостереженнями, у вересні — першій половині жовтня, коли одночасно збираються великі обсяги, пропозиція традиційно буде максимальною. Тому за відсутності погодних ризиків під час збирання в цей період справжнього дефіциту не буде. Навпаки, ринок може перебувати під тиском пропозиції, зазначила експертка.

Проте, зауважила Звєрєва, наприкінці осені та взимку ситуація зміниться. З ринку поступово піде продукція господарств без сховищ, почнуть проявлятися втрати при зберіганні, а покупці будуть платити вже не просто за кілограм картоплі, а за стабільну якість, калібр, сорт, упаковку та можливість регулярного постачання.

Тому ціновий розрив між картоплею «з поля» та якісною картоплею із професійного сховища цього сезону може стати більшим, ніж зазвичай. Це означатиме поступове розшарування ринку за якістю та здатністю продукції зберігатися, пояснила експертка.

За її словами, найбільш показовими для нинішнього сезону будуть не вересневі ціни, а ситуацію у грудні-лютому і особливо залишки якісної продукції у березні-квітні. Вартість картоплі взиму може зрости орієнтовно від 25 до 40%, додала експертка.

«Щодо сезону 2026/27 не очікується фізичного дефіциту картоплі восени. Але ризик зростання імпорту наприкінці зими та навесні існує, якщо підтвердиться нижча врожайність, що не менш важливо, якщо частка продукції, придатної до тривалого зберігання, виявиться нижчою. Багато залежатиме від того, скільки якісної товарної картоплі Україна зможе зберегти до березня-травня 2027 року. Саме ця цифра значною мірою визначатиме і зимово-весняні ціни, і потребу в імпорті», — підсумувала експертка.

Нове дослідження KSE Агроцентру та Української асоціації виробників картоплі показало, що близько 12,4 млн українців вирощують картоплю для власного споживання. Одночасно середнє споживання свіжої картоплі оцінено приблизно у 68 кг на людину на рік, і це майже вдвічі нижче від цифр 120−140 кг, які багато років використовувалися при оцінці ринку.

Як повідомлялося, на українському ринку вже другий тиждень поспіль продовжує дешевшати картопля. Основною причиною такої тенденції є масові збиральні роботи в основних регіонах виробництва та збільшення поставок. Станом на сьогодні картоплю з українських господарств пропонують до продажу по 6−12 грн/кг ($0,13−0,29/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Укрінформ За матеріалами:

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