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Найбільш переповнені місця в Європі (інфографіка)

Особисті фінанси
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Найбільш переповнені місця в Європі (інфографіка)
Найбільш переповнені місця в Європі (інфографіка)
Видання The Independent пише, посилаючись на свіжі дані «Євростату», у двох регіонах Греції було зафіксовано найбільшу кількість ночівель туристів на душу населення порівняно з іншими регіонами континенту в 2024 році.
При цьому підкреслюється, що складений список зосереджується на так званих «малих регіонах» ЄС, тобто на територіях з населенням від 150 тисяч до 800 тисяч осіб.
Дані показують, що туристи, які відвідують регіон Південного Егейського моря, до якого входять Кіклади та Додеканеські острови, зокрема популярні Санторіні та Родос, проводили там близько 127 ночей на одного мешканця.
У 2024 році в регіоні було зафіксовано 41,5 мільйона ночівель при чисельності населення близько 326−328 тисяч осіб, що означає, що в регіоні спостерігався найбільший розрив між кількістю туристів і мешканців серед усіх регіонів ЄС.
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Створено finance.ua за допомогою ШІ
Наступним за щільністю туристів регіоном стали Іонічні острови, до яких входять такі напрямки, як Корфу та Закінтос, де на одного мешканця припадало 103 ночівлі, що становить понад 20,5 мільйонів ночей при чисельності населення близько 200 тисяч осіб у 2024 році.
Також дослідження встановило, що від навали туристів також страждають деякі регіони Італії, Австрії, Іспанії та Португалії.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Подорожі
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