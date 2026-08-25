У столиці відкрили першу в Україні спеціалізовану автошколу для ветеранів Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Як повідомив Віталій Кличко, відкрили у Києві першу в Україні комунальну спеціалізовану автошколу для ветеранів та ветеранок з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, зокрема внаслідок ампутацій кінцівок.

Автошкола вже пройшла необхідну експертизу навчального класу. Для практичних занять на категорію В отримали спеціально обладнані авто.

«Перший набір сформований — 17 ветеранів виявили бажання пройти навчання. Тут можна навчитися керувати авто з нуля, отримати посвідчення водія або, якщо людина вже мала водійський досвід до поранення, пройти перепідготовку та опанувати керування автівкою з адаптивним обладнанням, зокрема з ручним керуванням. Навчання проводять атестовані інструктори. Важливий принцип — «рівний — рівному» — пише він.

Серед інструкторів — ветерани, які пройшли необхідну підготовку, склали іспити та отримали право навчати інших. Для тих, кому складно самостійно дістатися до місця навчання, передбачена транспортна послуга Київ Мілітарі Хабу. Надалі розширюватимемо перелік навчальних програм.

У перспективі

Курси будуть відкриті для всіх людей з інвалідністю, які потребують спеціалізованого навчання. Важливо, щоб навчання в автошколі не було окремою послугою. Тому формуємо комплексний маршрут автомобільної мобільності ветерана.

Зокрема, після завершення навчання місто може допомогти частково компенсувати придбання авто, частково компенсувати його переобладнання відповідно до індивідуальних потреб людини та допомогти з перекваліфікацією і працевлаштуванням.

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