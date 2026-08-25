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Добровільні пенсійні фонди — Гетманцев пояснив, про що йдеться (інфографіка)

Казна та Політика
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Добровільні пенсійні фонди — Гетманцев пояснив, про що йдеться (інфографіка)
Добровільні пенсійні фонди — Гетманцев пояснив, про що йдеться (інфографіка)
Станом на кінець І кварталу 2026 року активи недержавних пенсійних фондів становили близько 7,6 млрд грн, а кількість їх учасників — 889,2 тис. осіб, з яких отримали/отримують пенсійні виплати 92,5 тис. осіб.
Але значна частина зареєстрованих фондів фактично не здійснює діяльності.
Про це він повідомив Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який подав на реєстрацію законопроєкт «Про добровільні пенсійні фонди».

Мета

Його мета — сформувати більш надійну систему добровільних пенсійних накопичень, у якій захист інтересів людини, прозорість та відповідальне управління коштами будуть ключовими принципами.
<i>Створено за допомогою ШІ</i>
Створено за допомогою ШІ
«Сьогодні система недержавного пенсійного забезпечення фактично не використовує свій потенціал. Станом на кінець І кварталу 2026 року активи недержавних пенсійних фондів становили близько 7,6 млрд грн, а кількість їх учасників — 889,2 тис. осіб, з яких отримали/отримують пенсійні виплати 92,5 тис. осіб. При цьому значна частина зареєстрованих фондів фактично не здійснює діяльності» — пише він.
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Проєкт передбачає:

  • посилення захисту прав учасників пенсійних фондів;
  • встановлення чіткішої відповідальності пенсійних компаній за управління коштами;
  • запровадження сучасних стандартів корпоративного управління, контролю та управління ризиками;
  • інвестування пенсійних активів з орієнтацією насамперед на довгострокові інтереси учасників;
  • забезпечення учасникам більше прозорої та актуальної інформації про їхні накопичення;
  • посилення державного нагляду за діяльністю пенсійних установ. Тобто йдеться не лише про пенсію в майбутньому.
«Йдеться про створення механізму, за якого людина матиме більше можливостей самостійно формувати свій фінансовий ресурс на пенсійний період», — каже він.
Водночас розвиток добровільного пенсійного забезпечення має значення і для держави: накопичені кошти можуть стати довгостроковим внутрішнім інвестиційним ресурсом для української економіки.
Законопроєкт розроблено спільно з НКЦПФР та представниками проєкту FINMAR.
Раніше йшлося у 2027 році уряд планує перейти на нову модель пенсійної системи. Про це йдеться у Програмі діяльності Кабінету міністрів, повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.
Замість нинішньої «фрагментованої пенсійної системи» планують запровадити модель із чотирма складовими:
  • базовим захистом за віком,
  • страховою пенсією,
  • професійними пенсійними механізмами,
  • добровільними пенсійними накопиченнями.
Також раніше ми писали, на які пільги та виплати варто розраховувати на пенсії.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсія
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