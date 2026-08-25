Станом на кінець І кварталу 2026 року активи недержавних пенсійних фондів становили близько 7,6 млрд грн, а кількість їх учасників — 889,2 тис. осіб, з яких отримали/отримують пенсійні виплати 92,5 тис. осіб.
Але значна частина зареєстрованих фондів фактично не здійснює діяльності.
Про це він повідомив Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який подав на реєстрацію законопроєкт «Про добровільні пенсійні фонди».
Мета
Його мета — сформувати більш надійну систему добровільних пенсійних накопичень, у якій захист інтересів людини, прозорість та відповідальне управління коштами будуть ключовими принципами.
«Сьогодні система недержавного пенсійного забезпечення фактично не використовує свій потенціал. Станом на кінець І кварталу 2026 року активи недержавних пенсійних фондів становили близько 7,6 млрд грн, а кількість їх учасників — 889,2 тис. осіб, з яких отримали/отримують пенсійні виплати 92,5 тис. осіб. При цьому значна частина зареєстрованих фондів фактично не здійснює діяльності» — пише він.