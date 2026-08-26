Бронювання у «Дії»: кому потрібно оновити статус критичності до вересня Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

Бронювання у «Дії»: кому потрібно оновити статус критичності до вересня

Якщо ваше підприємство отримало статус критичності до 2 червня 2026 року та ще не перепідтвердило його, бронювання працівників буде доступним лише до 1 вересня.

Щоб забронювати команду на довший термін, потрібно мати про оновлене рішення.

Про це повідомляє «Дія».

Читайте також Бронювання працівників: з якими проблемами стикається бізнес

Що важливо знати

Вже перепідтвердили статус. Додаткових дій не потрібно. За спрощеною процедурою критичність діятиме до дати попереднього рішення, за повним пакетом — відповідно до нового.

Для підприємств із рішенням про критичність, що не пройшли оновлення, у Дії з’явиться сповіщення під час оформлення послуг «Бронювання працівників» та «Продовження бронювання працівників» з актуальним строком його дії.

Оновіть рішення про критичність, щоб бронювати працівників на довший строк.

Читайте також Держава посилить контроль за бронюванням працівників ІТ-компаній

Раніше писали , що попри визначену законодавством процедуру отримання та підтвердження статусу критично важливого підприємства, на практиці бізнес нерідко стикається із затримками, необхідністю повторно подавати документи та відсутністю чітких роз’яснень щодо вимог.

Постанова Кабінету Міністрів передбачає, що звернення щодо отримання або підтвердження статусу критично важливого підприємства мають розглядати протягом 10 днів із моменту їх реєстрації у відповідному органі. Втім, на практиці цей строк часто не дотримується. За словами адвоката, у найкращому випадку розгляд триває два-три тижні, найчастіше — близько місяця, а інколи затягується на один-два місяці.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.