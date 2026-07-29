Бронювання працівників: з якими проблемами стикається бізнес Сьогодні 15:00

Бізнес скаржиться на затримки

Попри визначену законодавством процедуру отримання та підтвердження статусу критично важливого підприємства, на практиці бізнес нерідко стикається із затримками, необхідністю повторно подавати документи та відсутністю чітких роз’яснень щодо вимог.

Про це пише Work.ua з посиланням на адвоката Владислава Шкабуру.

Розгляд заяв триває довше, ніж передбачає закон

Постанова Кабінету Міністрів передбачає, що звернення щодо отримання або підтвердження статусу критично важливого підприємства мають розглядати протягом 10 днів із моменту їх реєстрації у відповідному органі. Втім, на практиці цей строк часто не дотримується. За словами адвоката, у найкращому випадку розгляд триває два-три тижні, найчастіше — близько місяця, а інколи затягується на один-два місяці.

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Найоперативніше, за його спостереженнями, працюють Міністерство енергетики та Міністерство цифрової трансформації. Міністерство економіки може розглядати документи близько місяця, тоді як у Київській міській та Київській обласній військових адміністраціях процедура може тривати до двох місяців.

Через це підприємствам рекомендують подавати документи завчасно. Наприклад, якщо чинний статус завершується 30 липня, звертатися варто вже в середині або наприкінці червня.

Документи можуть втратити чинність під час розгляду

Однією з найпоширеніших проблем є втрата актуальності окремих документів ще до засідання комісії. Зокрема, довідка Державної податкової служби про відсутність податкової заборгованості чинна лише 10 днів. Крім того, для підтвердження зарплатного критерію необхідно подати звіт за попередній місяць.

Якщо розгляд звернення затягується, підприємство можуть попросити повторно надати як нову довідку ДПС, так і оновлений зарплатний звіт. За словами адвоката, це відбувається не через помилки компаній, а через тривалий розгляд документів та внутрішні процедури державних органів.

Неправильне оформлення документів

Ще одна поширена проблема — помилки під час подання документів.

Для реєстрації звернення всі документи необхідно об’єднати в один PDF-файл та підписати його кваліфікованим електронним підписом керівника. Якщо компанія надсилає окремі файли або не накладає електронний підпис, звернення можуть взагалі не зареєструвати. У такому разі підприємство втрачає час, навіть не знаючи, що процедура фактично не розпочалася.

Частина критеріїв не є публічною

Окремі міністерства мають внутрішні інструкції, за якими визначають, чи може підприємство отримати статус критично важливого. Компанії, які подають документи, не завжди знають про ці вимоги.

Як приклад він навів підприємства, що виконують роботи для енергетичної галузі. Попри відповідність офіційним критеріям, компанії можуть отримати відмову через додаткові внутрішні вимоги.

Зокрема, раніше у Міністерстві енергетики застосовувався підхід, за яким вартість робіт для окремих замовників мала становити не менше 40% річного доходу підприємства. Водночас адвокат зазначив, що після оновлення правил ця вимога могла змінитися.

За його словами, проблема полягає в тому, що такі критерії не публікуються, тому компанії не можуть врахувати їх під час підготовки документів.

Міністерства не пояснюють, які документи підтверджують критерії

Навіть якщо критерії визнання підприємства критично важливим офіційно оприлюднені, державні органи не завжди уточнюють, якими саме документами потрібно підтверджувати відповідність кожному з них.

Як позитивний приклад адвокат навів Вінницьку обласну військову адміністрацію, яка не лише опублікувала критерії, а й окремо визначила перелік документів для підтвердження кожного з них.

В інших випадках підприємствам та їхнім юристам доводиться самостійно визначати, які довідки, витяги чи інші матеріали можуть підтвердити відповідність встановленим вимогам.

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На думку адвоката, міністерства мають або передбачати перелік підтвердних документів безпосередньо в нормативних актах, або публікувати окремі офіційні роз’яснення на своїх сайтах.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що підприємства, які претендують на отримання статусу критично важливих для бронювання працівників або планують підтвердити цей статус у липні 2026 року, повинні були забезпечити середню заробітну плату на рівні не менше трьох мінімальних зарплат (25,941 тис. грн) вже за червень.

Рішення щодо нових бронювань ухвалюватимуть до серпня, але не раніше завершення перегляду галузевих і регіональних критеріїв.

Якщо підприємство втратить статус критично важливого через скасування відповідного галузевого або регіонального критерію, воно матиме право повторно подати документи для отримання нового статусу з урахуванням оновлених вимог.

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