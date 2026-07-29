Інвестори, фінансисти, аналітики: хто стане спікерами найбільшої онлайн-конференції про інвестиції InvestFest 2026

Напередодні Дня Незалежності відбудеться масштабна конференція, взяти участь у якій можуть всі, хто прагне подбати про свою фінансову незалежність. InvestFest 2026 об’єднає як професіоналів, так і тих, хто лише хоче спробувати свої сили в інвестуванні. Спікери розкажуть, як почати інвестувати навіть з невеликим стартовим капіталом, головне — обрати правильну стратегію. Які ще теми розкриють експерти — розповідаємо.
Виступи готують експерти ринку, які пояснять як працювати з різними активами. Говоритимуть про нерухомість, землю, фондовий ринок, інвестиції в золото та багато іншого. Почати просто сьогодні можуть навіть ті, хто не має великих накопичень. Адже є багато різних варіантів — від пайових інвестицій у фонди до стартапів та навіть нерухомості за кордоном, поріг входу в які доступний для початківців.
Теми та спікерів InvestFest 2026 ще узгоджують остаточно, однак вже зараз відомо, що серед експертів івенту цьогоріч будуть:
Владислав Свистунов — керуючий активами в групі ICU;
Аліна Золотар — стратегічний advisor з управління капіталом та структурування бізнесу;
Роман Кошовський — бізнес-аналітик, інвестор-практик, автор популярного youtube-каналу «Запали цілі | GOALS on FIRE»;
Роман Кушнір — тренер з особистісного росту, засновник Школи розвитку SPE і консультаційної компанії SPE-Consulting;
Уляна Гринчевська — фінансовий планер iPlan.ua;
Анна Магєра — виконавча директорка ангельського синдикату ICLUB;
Єгор Лісничий — комерційний директор «Твоє Коло»;
Олександр Гладілін — засновник / інвестиційний керуючий BRAINVEST;
Олександр Грушецький — Co-founder, CFO — Deniz Estate;
Тарас Гук — адвокат, ютубер, роздрібний інвестор;
Олексій Козирєв — фінансовий експерт сайту minfin.com.ua.
Наприклад, Владислав Свистунов поділиться інсайтами про те, як дійти до зрілих інвестицій, Аліна Золотар розкаже про психологію інвестора, Уляна Гринчевська — як працюють інвестиції на фондовому ринку, а Єгор Лісничий — про те, чи реально отримувати 15% річних, вкладаючи кошти в землю.
На конференції будуть як соло-виступи експертів, так і грунтовні дискусії між кількома спікерами одночасно. Програма InvestFest 2026 наразі поступово доповнюється і доступна за посиланням: (посилання).
За цим же посиланням можна зареєструватися для участь в заході. Він пройде в онлайн-форматі, а участь в конференції безкоштовна. По завершенню зареєстровані учасники отримають доступ до презентацій усіх спікерів та чату учасників конференції.
Проведення конференції можливе завдяки підтримки партнерів, серед яких є:
генеральний партнер: ICU — незалежна інвестиційна група, що надає брокерські послуги та послуги з управління активами,
золоті партнери: Brainvest — компанія по управлінню капіталом інвесторів та Deniz Estate — агентство закордонної нерухомості,
срібні партнери: ICLUB — міжнародний ангельський синдикат та венчурна платформа та «Твоє Коло» — платформа для інвестування в с/г землі.
Партнерами івенту також є Академія Мінфін, AccessFinance Group, Injobe, GOALS on FIRE, FIREkit, ua. news, InVenture, Перший бізнесовий BIZ, УкрІнвестКлуб. Організатори щиро вдячні партнерам за підтримку та допомогу в проведенні наймасштабнішої онлайн-конференції для інвесторів.