Інвестори, фінансисти, аналітики: хто стане спікерами найбільшої онлайн-конференції про інвестиції InvestFest 2026 Сьогодні 14:45 — Особисті фінанси

Інвестори, фінансисти, аналітики: хто стане спікерами найбільшої онлайн-конференції про інвестиції InvestFest 2026

Напередодні Дня Незалежності відбудеться масштабна конференція, взяти участь у якій можуть всі, хто прагне подбати про свою фінансову незалежність. InvestFest 2026 об’єднає як професіоналів, так і тих, хто лише хоче спробувати свої сили в інвестуванні. Спікери розкажуть, як почати інвестувати навіть з невеликим стартовим капіталом, головне — обрати правильну стратегію. Які ще теми розкриють експерти — розповідаємо.

Виступи готують експерти ринку, які пояснять як працювати з різними активами. Говоритимуть про нерухомість, землю, фондовий ринок, інвестиції в золото та багато іншого. Почати просто сьогодні можуть навіть ті, хто не має великих накопичень. Адже є багато різних варіантів — від пайових інвестицій у фонди до стартапів та навіть нерухомості за кордоном, поріг входу в які доступний для початківців.

Теми та спікерів InvestFest 2026 ще узгоджують остаточно, однак вже зараз відомо, що серед експертів івенту цьогоріч будуть:

Владислав Свистунов — керуючий активами в групі ICU;

керуючий активами в групі ICU; Аліна Золотар — стратегічний advisor з управління капіталом та структурування бізнесу;

— стратегічний advisor з управління капіталом та структурування бізнесу; Роман Кошовський — бізнес-аналітик, інвестор-практик, автор популярного youtube-каналу «Запали цілі | GOALS on FIRE»;

— бізнес-аналітик, інвестор-практик, автор популярного youtube-каналу «Запали цілі | GOALS on FIRE»; Роман Кушнір — тренер з особистісного росту, засновник Школи розвитку SPE і консультаційної компанії SPE-Consulting;

— тренер з особистісного росту, засновник Школи розвитку SPE і консультаційної компанії SPE-Consulting; Уляна Гринчевська — фінансовий планер iPlan.ua;

— фінансовий планер iPlan.ua; Анна Магєра — виконавча директорка ангельського синдикату ICLUB;

— виконавча директорка ангельського синдикату ICLUB; Єгор Лісничий — комерційний директор «Твоє Коло»;

— комерційний директор «Твоє Коло»; Олександр Гладілін — засновник / інвестиційний керуючий BRAINVEST;

Олександр Грушецький — Co-founder, CFO — Deniz Estate;

— Co-founder, CFO — Deniz Estate; Тарас Гук — адвокат, ютубер, роздрібний інвестор;

Олексій Козирєв — фінансовий експерт сайту minfin.com.ua.

Наприклад, Владислав Свистунов поділиться інсайтами про те, як дійти до зрілих інвестицій, Аліна Золотар розкаже про психологію інвестора, Уляна Гринчевська — як працюють інвестиції на фондовому ринку, а Єгор Лісничий — про те, чи реально отримувати 15% річних, вкладаючи кошти в землю.

На конференції будуть як соло-виступи експертів, так і грунтовні дискусії між кількома спікерами одночасно. Програма InvestFest 2026 наразі поступово доповнюється і доступна за посиланням: (посилання).

За цим же посиланням можна зареєструватися для участь в заході. Він пройде в онлайн-форматі, а участь в конференції безкоштовна. По завершенню зареєстровані учасники отримають доступ до презентацій усіх спікерів та чату учасників конференції.

Проведення конференції можливе завдяки підтримки партнерів, серед яких є:

генеральний партнер: ICU — незалежна інвестиційна група, що надає брокерські послуги та послуги з управління активами,

ICU — незалежна інвестиційна група, що надає брокерські послуги та послуги з управління активами, золоті партнери: Brainvest — компанія по управлінню капіталом інвесторів та Deniz Estate — агентство закордонної нерухомості,

Brainvest — компанія по управлінню капіталом інвесторів та Deniz Estate — агентство закордонної нерухомості, срібні партнери: ICLUB — міжнародний ангельський синдикат та венчурна платформа та «Твоє Коло» — платформа для інвестування в с/г землі.

Партнерами івенту також є Академія Мінфін, AccessFinance Group, Injobe, GOALS on FIRE, FIREkit, ua. news, InVenture, Перший бізнесовий BIZ, УкрІнвестКлуб. Організатори щиро вдячні партнерам за підтримку та допомогу в проведенні наймасштабнішої онлайн-конференції для інвесторів.

До зустрічі на InvestFest 2026! Долучайтеся!

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