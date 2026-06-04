Нові правила бронювання: норма про середню зарплату діє вже з червня Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

У разі звернення підприємства до відповідного державного органу в липні враховуватиметься середня заробітна плата підприємства за червень

Підприємства, які претендують на отримання статусу критично важливих для бронювання працівників або планують підтвердити цей статус у липні 2026 року, повинні забезпечити середню заробітну плату на рівні не менше трьох мінімальних зарплат (25,941 тис. грн) вже за червень.

Про це Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства повідомило в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«У разі звернення підприємства до відповідного державного органу в липні враховуватиметься середня заробітна плата підприємства за червень», — пояснили в міністерстві.

У відомстві наголосили, що рішення про визнання підприємства критично важливим, чинне станом на 2 червня 2026 року, залишається дійсним протягом визначеного строку, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

Компаніям, у яких строк бронювання працівників завершується у червні або липні, а також тим, які вперше планують отримати статус критично важливого підприємства, рекомендують після перегляду галузевих і регіональних критеріїв подати необхідний пакет документів до відповідного державного органу. Всі державні органи мають переглянути такі критерії до 10 червня 2026 року.

Нові бронювання погоджуватимуть після перегляду критеріїв

За інформацією міністерства, рішення щодо нових бронювань ухвалюватимуть до серпня, але не раніше завершення перегляду галузевих і регіональних критеріїв.

Якщо підприємство втратить статус критично важливого через скасування відповідного галузевого або регіонального критерію, воно матиме право повторно подати документи для отримання нового статусу з урахуванням оновлених вимог.

Що кажуть юристи про застосування нових норм

Ряд юридичних фірм зазначають, що хоча підвищений рівень середньої заробітної плати у три мінімальних компанії мають забезпечити вже з дня набрання чинності постанови № 692 від 30 травня, заробітна плата для кожного заброньованого має відповідати вказаному рівню з 1 вересня 2026 року.

«Оновлений зарплатний критерій вступає в дію з дати публікації постанови № 692 (1 червня 2026 року) — то починаючи з травня 2026 року на підприємстві повинна бути нарахована середня заробітна плата застрахованих осіб-працівників на рівні не меншому, ніж 25 941 грн», — вважають у Asters.

У Sayenko Kharenko нагадали, що для критично важливих підприємств, місцезнаходження яких визначено та які фактично працюють на територіях можливих або активних бойових дій збережено норму про середню зарплату більшу за 2,5 мінімальних (21 618 грн).

Посилення контролю за бронюванням

Постанова № 692 уточнює порядок визначення кількості працівників, які можуть бути заброньовані. Працівники, які вже мають право на відстрочку від мобілізації на інших підставах, а також сумісники враховуватимуться у квоті бронювання лише за одним місцем роботи. Ці зміни набудуть чинності з 1 вересня 2026 року.

Крім того, документ посилює контроль за дотриманням лімітів бронювання.

«У разі перевищення допустимої кількості заброньованих працівників керівник зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати через портал „Дія“ заяву про анулювання відповідних бронювань», — зазначили в Asters.

У Sayenko Kharenko наголосили, що невиконання цього обов’язку може призвести до втрати статусу критично важливого підприємства.

У Asters також повідомили, що постанова уточнила умови підтвердження критичності для резидентів «Дія.City». Відтепер сам статус резидента не є достатньою підставою для отримання відповідних переваг. Компанія має відповідати вимогам статті 5 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», зокрема щодо рівня заробітної плати, що підтверджується податковою звітністю за останні шість місяців.

У Мінекономіки очікують стабільну кількість заброньованих

Очільник Мінекономіки Олексій Соболев раніше заявляв, що якщо всі компанії збільшать зарплати для своїх заброньованих, бюджет отримає додатково 10−13 млрд грн.

Перегляд критеріїв визначення критичності для підприємств, за словами міністра, востаннє проводився ще на початку 2025 року, і відтоді пройшло достатньо часу щоб провести їх аудит.

Читайте також Бронювання в ІТ: як новий поріг зарплат вплине на галузь

Міністр повідомив, що зараз в Україні заброньовано понад 1,3 млн людей і він очікує, що ця кількість надалі не змінюватиметься.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.