Нові правила бронювання: Мінекономіки пояснило, що змінилося для бізнесу та працівників Сьогодні 16:07

Нові правила не скасовують бронювання для бізнесу

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке, за даними Міністерства економіки, має зробити систему бронювання військовозобов’язаних більш прозорою, справедливою та захищеною від зловживань.

У відомстві наголошують , що нові правила не скасовують бронювання для бізнесу. Їхня мета полягає в тому, щоб забезпечити баланс між потребами оборони та економіки, а також гарантувати, що бронювання отримують підприємства і працівники, які дійсно є критично важливими для держави в умовах війни.

Працевлаштування за сумісництвом

Працівник враховуватиметься в квоту бронювання лише за одним місцем роботи. Це не обов’язково має бути основне місце роботи. Якщо військовозобов’язаний працює на основній роботі та ще на кількох підприємствах за сумісництвом, врахувати його в кількість військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві, можна лише один раз.

Працівник може бути заброньований на підприємстві, де він працює за сумісництвом, якщо саме це підприємство враховує його у свою квоту.

Головний принцип полягає в тому, що один військовозобов’язаний може бути врахований лише один раз, незалежно від кількості місць роботи.

Підтвердження статусу критичності

Підприємства повинні повторно подати документи для підтвердження статусу критично важливих. Рішення ухвалюватимуться за оновленими критеріями після подання повного пакета документів.

Державний орган має розглянути звернення підприємства у строк не більш як 10 робочих днів. Щоб уникнути затримок, підприємству потрібно подати повний і достовірний пакет документів.

На час перехідного періоду зберігається і чинна критичність підприємств, і чинне бронювання військовозобов’язаних працівників цих підприємств.

Що змінилося для ФОПів

Бронювання фізичних осіб-підприємців законодавством не передбачене.

Що змінилося для державних і комунальних підприємств

Зміни щодо розміру нарахованої середньої заробітної плати застрахованих осіб, тобто працівників, не стосуються державних і комунальних підприємств.

Зарплатний критерій рахується до чи після сплати податків

Йдеться про нараховану середню заробітну плату, тобто до сплати податків.

Чи не виникне затримок через масове подання документів

Уряд скоординував роботу державних органів щодо дотримання строків розгляду звернень. За умови подання повного і достовірного пакету документів рішення має бути прийняте у строк не більш як 10 робочих днів.

Що має робити заброньований працівник критично важливого підприємства

Працівнику не потрібно самостійно подавати документи для підтвердження критичності підприємства. Йому варто перевірити у роботодавця, чи зберігається чинне бронювання, стежити за актуальністю військово облікових даних і завчасно уточнити свій статус у відповідальної особи підприємства.

Що мають зробити уповноважені особи критично важливих підприємств

Уповноважені особи повинні завчасно перевірити, чи відповідає підприємство оновленим критеріям, переглянути список працівників для бронювання, окремо перевірити працівників за сумісництвом, оцінити рівень середньої зарплати підприємства і зарплати працівників, яких планують бронювати, підготувати документи для перепідтвердження критичності та не відкладати подання до завершення перехідного періоду.

Де підприємства зможуть дізнатися про оновлені критерії критичності

Підприємства мають орієнтуватися на офіційні рішення органів, які визначають критичність у відповідній сфері або регіоні.

Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація буде доступна через офіційні канали відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації.

Що відомо про нові правила бронювання

Як раніше розповідав Finance.ua, Кабінет Міністрів опублікував зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників та зобов’язав переглянути статус усіх критично важливих підприємств.

Перший блок стосується зарплатного критерію. Для підтвердження критичності підприємства, а також для бронювання працівника, встановлюється вимога щодо рівня зарплати на рівні трьох мінімальних заробітних плат. Це 25 941 грн. Для підприємств на прифронтових територіях зберігається окрема умова на рівні 2,5 мінімальної заробітної плати, тобто 21 618 грн.

Другий блок стосується працівників, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку з інших підстав. Такий працівник враховуватиметься в квоту бронювання лише один раз, за одним місцем роботи.

Третій блок стосується перегляду критеріїв критичності. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають перезатвердити власні критерії критичності за погодженням з Міноборони та Мінекономіки. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.