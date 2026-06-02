У «Дії» з’являться 14 нових категорій для подання заяв про репарації Сьогодні 15:25

14 нових категорій у Реєстрі збитків

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє запустити весь перелік категорій, передбачених міжнародним Реєстром збитків для подання заяв про репарації за шкоду, завдану внаслідок агресії росії проти України. Після появи технічної можливості бізнес, державні органи та громадяни зможуть подавати заяви через портал «Дія» ще за 14 новими категоріями.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Нові категорії ставатимуть доступними в Дії поступово, після їхнього технічного впровадження.

Що зможуть фіксувати українці (Категорія A)

Раніше громадяни могли подати заяви до міжнародного Реєстру збитків у 16 категоріях:

пошкодження або знищення житла;

вимушене внутрішнє переміщення чи вимушене переміщення за межі України;

смерть близького члена сім’ї;

зникнення безвісти;

катування;

сексуальне насильство;

інші збитки, спричинені агресією рф.

Після технічного впровадження в Дії з’явиться можливість фіксувати втрату доступу до медичної допомоги та освіти.

Крім того, українці зможуть реєструвати інші економічні втрати, а також випадки порушення прав людини, гуманітарного права або законів і звичаїв війни.

Що фіксуватиме держава (Категорія B)

Уряд суттєво розширив можливості для фіксації збитків органами влади, місцевого самоврядування та державними установами. Після технічного запуску відповідних послуг вони зможуть заявляти про екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів та витрати на розмінування територій.

Також держава зможе подавати заяви щодо пошкодження культурної спадщини, державних гуманітарних витрат на підтримку населення та інших втрат майна.

Як фіксуватимуть збитки бізнесу (Категорія C)

Підприємці теж отримають більше можливостей для справедливості. Вони зможуть реєструвати пошкодження або знищення об’єктів культурної цінності.

Також бізнес зможе подавати дані про витрати компанії на релокацію та евакуацію, заявляти про гуманітарні витрати та інші економічні втрати одразу після того, як технічно відкриємо ці категорії.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Міжнародний Реєстр збитків розширив перелік категорій заяв, які можуть подавати українські компанії. Бізнес отримав можливість офіційно зафіксувати пошкодження майна, знищення інфраструктури та втрату активів, спричинених повномасштабною агресією рф.

