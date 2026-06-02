Українці можуть успадкувати банківські вклади — що треба знати Сьогодні 15:02 — Кредит&Депозит

Вкладення

Після смерті людини спадкоємці зазвичай зосереджуються на нерухомості чи транспорті, однак до складу спадщини також входять кошти на банківських рахунках, депозити, нараховані відсотки, готівка на зберіганні та інші фінансові активи. Із посиланням на адвоката сімейного права Ярослава Сікорського розповідаємо, що про це треба знати.

Банківські вклади — це теж спадщина

Банківські вклади нерідко стають джерелом суперечок, адже спадкоємці не завжди знають про їх існування або стикаються з відмовами банків у видачі коштів.

Верховний Суд узагальнив актуальні підходи до таких суперечок. Загальне правило полягає в тому, що кошти на депозитах і рахунках входять до спадкової маси. Законодавство передбачає, що вкладник може визначити розпорядження вкладом на випадок смерті, однак це не змінює самої природи права власності на ці кошти.

Після смерті вкладника гроші не переходять у власність банку, а залишаються частиною спадщини. Після оформлення спадкових прав спадкоємець отримує право вимагати їх видачі разом із нарахованими процентами.

Судова практика підтверджує, що право на банківський вклад переходить у порядку спадкування незалежно від форми розпорядження ним за життя, а також може враховуватися право спадкоємців з обов’язковою часткою.

Обов’язки банку після смерті вкладника

Верховний Суд зазначив, що смерть клієнта не припиняє зобов’язань банку за договором вкладу. Право вимоги щодо повернення коштів і сплати відсотків переходить до спадкоємців після оформлення ними спадщини.

«Тому умова публічного договору банківського обслуговування про припинення прав клієнта у разі його смерті суперечить імперативним нормам спадкового права», — зазначає адвокат.

Читайте також Отримання спадщини: скільки податків доведеться заплатити

Для отримання коштів ключовим документом є свідоцтво про право на спадщину. Воно є достатньою підставою для звернення до банку з вимогою про видачу депозиту та нарахованих сум.

Спірні ситуації: відмова банку або зникнення коштів

На практиці виникають ситуації, коли банк відмовляє у видачі коштів, посилаючись на відсутність документів, закриття рахунку або нібито попереднє зняття грошей. У таких випадках саме банк має довести належне виконання своїх зобов’язань і факт правомірного руху коштів.

Якщо встановлено, що кошти були внесені на рахунок спадкодавцем, відповідальність за їх збереження та облік покладається на фінансову установу. У разі незаконного списання або помилкової видачі грошей іншим особам право спадкоємця на їх отримання не припиняється.

А що із процентами за вкладом? Сікорський стверджує:

якщо банк несвоєчасно повертає спадкоємцю належні кошти, це може вважатися простроченням грошового зобов’язання;

за статтею 625 ЦК України боржник у разі прострочення має сплатити суму боргу з індексом інфляції та 3% річних, якщо інший розмір не встановлено договором або законом.

Що робити спадкоємцям на практиці

Кошти на банківських рахунках та депозитах слід включати до спадкової маси нарівні з іншим майном. Після отримання свідоцтва про право на спадщину спадкоємець має звернутися до банку для отримання коштів або офіційного пояснення щодо їх відсутності. У разі відмови або суперечливих пояснень важливо вимагати документи, які підтверджують рух коштів, та перевіряти законність операцій. Якщо банк не виконує своїх зобов’язань, спадкоємець може звертатися до суду для стягнення належних сум і захисту своїх прав.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.