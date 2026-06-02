Кредитування бізнесу та населення в Україні зростає

Кредит&Депозит
27
На початку 2026 року банківський сектор продовжує нарощувати кредитування бізнесу та населення, а рівень проникнення кредитів до ВВП поступово зростає.
Статистикою поділився голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

Кредитування бізнесу продовжує зростати

У першому кварталі 2026 року рівень проникнення чистих кредитів бізнесу до ВВП зріс до 8,9% проти 8,7% роком раніше. Позитивна динаміка спостерігалась і в сегменті кредитування населення: показник зріс із 3,3% до 3,5%.
За підсумками кварталу чистий кредитний портфель бізнесу у гривні збільшився на 6,3%, а у річному вимірі — на 31,7%. Така тенденція триває вже близько трьох років.
Водночас кредитування малого та середнього бізнесу зростало повільніше. За квартал приріст склав 4,3%, а за рік — 28,1%. Через це частка кредитів МСП у загальному портфелі скоротилася на 1,1 в.п. — до 58,4%.
Найактивніше на початку року кредитами користувалися приватні компанії. Попит спостерігався серед підприємств торгівлі, машинобудування, ОПК, будівництва, харчової промисловості та агросектору.
Попит на кредити серед населення зріс

Кредитний портфель фізосіб у гривні також продовжив зростати. За квартал він збільшився на 8,1%, а за рік — на 35,8%.
Найчастіше громадяни оформлювали незабезпечені кредити. Водночас частка іпотеки, автокредитів та позик на побутову техніку в структурі роздрібного портфеля дещо скоротилася.
Зокрема, обсяг іпотечного кредитування зріс на 6,2% за квартал та на 36,8% у річному вимірі. Частка іпотеки у роздрібному портфелі становила 13,3%. Найчастіше позики на житло оформлювали за програмою «єОселя».

Щодо ставок

У першому кварталі 2026 року середня ставка за бізнес-кредитами у гривні становила 15,1% річних. Для населення цей показник сягнув 29,7% річних.
Загалом обсяг чистих кредитів у банківській системі зріс на 6,1% за квартал та на 32,8% за рік. Паралельно банки збільшували й вкладення в ОВДП — портфель виріс на 3,5% за квартал та на 11,3% у річному вимірі.
Також протягом року зростав обсяг депозитних сертифікатів — на 6,2%, хоча у квартальному вимірі спостерігалося скорочення на 26,1% через сезонний відплив коштів клієнтів.
«Це означає, що хоча банки й масштабують кредитування, разом з тим вони обирають інвестиції в безризикові інструменти на кшталт ОВДП та депозитних сертифікатів», — каже Гетманцев.
Також він зазначив, що нпочатку 2026 року частка ОВДП у структурі чистих активів банків становила 41%, тоді як кредити бізнесу та населення займали лише 29,1%.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КредитиВВПМалий бізнесСередній бізнес
