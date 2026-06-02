Український бізнес втретє поспіль надав позитивні оцінки своєї економічної діяльності

Як повідомляє НБУ, бізнес у травні втретє поспіль надав позитивні оцінки результатів власної економічної діяльності, поліпшивши їх як у місячному, так і в річному вимірі.

Причини

Оптимізму респондентів більшості опитаних секторів сприяли стійка ситуація в енергетиці, надходження міжнародної фінансової допомоги, пожвавлення споживчого попиту, поліпшення інфляційних очікувань, а також сезонний фактор.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА) , який НБУ розраховує щомісяця, за винятком вимушеної перерви в березні — травні 2022 року.

У травні 2026 року ІОДА становив 52.1 порівняно з 51.7 у квітні 2026 року (у травні 2025 року — 50.8).

Будівництво

Підприємства будівництва втретє поспіль мали найвищі серед усіх секторів оцінки результатів своєї діяльності, зважаючи на бюджетне фінансування на будівництво доріг, відновлення пошкодженої інфраструктури, високий внутрішній попит, а також сезонний чинник: секторальний індекс у травні становив 55.3 порівняно з 55.6 у квітні та 51.5 у травні 2025 року.

Промисловість

Підприємства промисловості поліпшили позитивні оцінки результатів своєї поточної діяльності завдяки жвавому споживчому попиту і стійкій ситуації в енергетиці: секторальний індекс у травні зріс до 52.4 з 51.5 у квітні (у травні 2025 року — 51.1).

Сфера послуг

Підприємства сфери послуг також втретє поспіль надали позитивні оцінки поточної ділової активності завдяки поліпшенню ситуації в енергосистемі й пожвавленню попиту: секторальний індекс у травні зріс до 53.1 з 52.0 у квітні та був вищим за показник травня 2025 року (50.9). Респонденти були налаштовані на подальше збільшення обсягів наданих послуг, нових замовлень на послуги, а також послуг у процесі виконання.

Торгівля

Торговельні компанії зберегли позитивні, хоча й дещо нижчі, очікування щодо обсягу товарообороту. Водночас, на відміну від попереднього місяця, очікувалося зменшення обсягу закупівлі товарів для продажу та збільшення запасів /залишків товарів для продажу. Пом’якшились оцінки щодо зниження торговельної маржі.

Очікування

Респонденти всіх секторів очікували на повільніше здорожчання як закупівельних цін, цін на сировину та матеріали, так і цін / тарифів на власну продукцію / послуги, а також товарів, закуплених для продажу.

Ринок праці

Ситуація на ринку праці залишається нестійкою. Респонденти будівництва та торгівлі зберегли очікування щодо збільшення загальної чисельності працівників, натомість підприємства сфери послуг та особливо промисловості були налаштовані на подальше скорочення персоналу.

