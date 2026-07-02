Плюс 9 тис. критичних підприємств. Міністр економіки розповів, як за рік змінилася кількість заброньованих працівників Сьогодні 11:32

Плюс 9 тис. критичних підприємств. Міністр економіки розповів, як за рік змінилася кількість заброньованих працівників

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час засідання Верховної Ради заявив, що за останні 12 місяців кількість заброньованих працівників в Україні зросла на 300 тисяч.

Кількість критично важливих підприємств збільшилася

За словами міністра, протягом останнього року також зросла кількість підприємств, визнаних критично важливими для економіки. Їх стало більше на 9 тис.

Соболев зазначив, що значну частину приросту заброньованих працівників забезпечили прифронтові території. Після того як уряд дозволив бронювання 100% працівників, кількість заброньованих у цих регіонах подвоїлася та досягла 100 тис. осіб.

Де найбільше зростання

В останні місяці найбільш активно кількість заброньованих працівників зростала у переробній промисловості, будівництві та транспортній галузі.

За його словами, критично важливі підприємства наразі забезпечують близько 60% надходжень від бізнесу.

Що відомо про нові правила бронювання

Раніше Finance.ua розповідав , що Кабінет Міністрів опублікував зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників та зобов’язав переглянути статус усіх критично важливих підприємств.

Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи та обласні військові адміністрації мали:

до 10 червня 2026 року переглянути критерії визначення підприємств, які мають важливе значення для галузей національної економіки або територіальних громад;

переглянути критерії визначення підприємств, які мають важливе значення для галузей національної економіки або територіальних громад; до 1 липня 2026 року провести аналіз відповідності вже визначених критично важливих підприємств оновленим критеріям;

провести аналіз відповідності вже визначених критично важливих підприємств оновленим критеріям; до 1 вересня 2026 року переглянути раніше ухвалені рішення про надання статусу критично важливих підприємств.

Постанова передбачає підвищення зарплатного критерію для бронювання до 25 941 грн.

Зміна зарплатного порогу до 25 941 грн не стане критичною для ІТ-галузі, вважають експерти. У більшості ІТ-компаній середній рівень винагороди перевищує цей показник.

На думку економіста і радника президента України у 2019−2024 роках Олега Устенка, зміни у законодавстві для ФОПів можуть змусити перейти у «тінь» близько 200 000 підприємців. Через це країна не отримає бажаного ефекту щодо наповнення бюджету від податкових надходжень. Під загрозою також опиниться фінансування деяких важливих програм.

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