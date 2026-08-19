Компенсації аграріям за посіви, втрачені через бойові дії — що планує уряд Сьогодні 21:00 — Аграрний ринок

Компенсації аграріям за посіви, втрачені через бойові дії — що планує уряд

Кабінет Міністрів України планує у 2026 році запровадити механізм верифікації посівів, втрачених унаслідок бойових дій, та передбачити виплату компенсацій постраждалим сільгоспвиробникам.

Про це йдеться в оновленій програмі діяльності уряду, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Читайте також Скільки тонн українського врожаю викрала рф

Новий механізм має дозволити фіксувати та підтверджувати втрати агровиробників, чиї посіви були знищені або пошкоджені внаслідок воєнних дій, із подальшим наданням відповідної компенсації.

Наступним етапом має стати розширення програми. У 2027 році уряд планує поширити механізм компенсацій на посіви сільськогосподарських культур, пошкоджені або втрачені внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Окремий блок урядової програми стосується механізмів надання державної допомоги аграрному сектору.

Читайте також Українські дрони практично повністю паралізували експорт російського зерна

У 2026−2027 роках чинні та нові програми підтримки планують реалізовувати через Державний аграрний реєстр (ДАР). Очікується, що вже у 2027 році через цю систему агровиробники отримуватимуть щонайменше 80% усієї державної підтримки, передбаченої для сектору.

Крім того, на 2027 рік заплановано повноцінний запуск органу сертифікації Виплатної агенції, а також впровадження інтегрованої системи адміністрування та контролю і національної системи даних щодо сталого розвитку сільського господарства.

Право оренди землі хочуть використовувати як заставу

Ще одним напрямом змін має стати розширення фінансових можливостей агровиробників.

У 2027 році уряд планує запровадити механізм використання прав оренди сільськогосподарських земель, який має розблокувати можливість звернення стягнення на такі права.

Також право оренди планують дозволити використовувати як заставу за аграрними нотами. Очікується, що це розширить можливості агровиробників залучати фінансування під час ведення господарської діяльності.

Читайте також Торгівля агропродукцією між Україною та ЄС зросла на 11%

Таким чином, урядова програма передбачає одночасно кілька змін у системі підтримки агросектору: від компенсації воєнних втрат і цифровізації державної допомоги до розширення інструментів залучення фінансування.

Раніше ми писали , скільки тонн українського врожаю викрала рф. На тимчасово окупованих територіях України у 2026 році засіяно близько 3,5 млн га, а потенційний сукупний урожай зернових та олійних культур, який опиняється під контролем окупантів, оцінюється у 9,3 млн тонн.

Водчночас за перші пів року торгівля агарною продукцію між Україною та ЄС зросла на 11% — до 8,55 млрд дол. США.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.