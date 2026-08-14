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Оновлено прогноз для українського зерна

Аграрний ринок
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Оновлено прогноз для українського зерна
Оновлено прогноз для українського зерна
Міністерство сільського господарства США підвищило прогноз виробництва зерна в Україні у 2026/2027 маркетинговому році на 3,7 млн тонн, а експортний прогноз знизило на 2,2 млн тонн.
Про це йдетьсяу серпневому звіті USDA.
Прогноз виробництва пшениці зріс на 1,4 млн тонн порівняно із липневим звітом — до 25,4 млн тонн, фуражного зерна — на 2,31 млн тонн, до 38,59 млн тонн, з яких кукурудзи — на 1,8 млн тонн, до 31,8 млн тонн.
Водночас прогноз експорту пшениці з України на цей маркетинговий рік американці знизили на 1 млн тонн — до 13,5 млн тонн, фуражного зерна — на 1,21 млн тонн, до 24,27 млн тонн, зокрема кукурудзи — на 1,0 млн тонн, до 22,0 млн тонн.
За оцінками відомства, майже вся різниця між збільшеним врожаєм та зменшеним експортом осяде у перехідних запасах цього МР.
Оцінку запасів пшениці збільшили на 2,27 млн тонн — до 4,80 млн тонн, фуражного зерна — на 3,40 млн тонн, до 7,13 млн тонн, серед якого кукурудзи — на 2,80 млн тонн, до 4,86 млн тонн.
Прогноз експорту пшениці з росії також впав на 1,5 млн тонн — до 46,0 млн тонн, фуражного зерна — на 0,4 млн тонн, до 7,58 млн тонн, зокрема кукурудзи — на 0,2 млн тонн, до 3,8 млн тонн.
Обсяги світової торгівлі пшеницею знизили на 0,3 млн тонн до 212,7 млн тонн. Таке незначне зниження прогнозу пов’язане з тим, що скорочення експорту з України та росію частково компенсували Канада та Казахстан.
За матеріалами:
Finance.ua
Аграрії
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