Скільки тонн українського врожаю викрала рф Сьогодні 05:42 — Аграрний ринок

Скільки тонн українського врожаю викрала рф

На тимчасово окупованих територіях України у 2026 році засіяно близько 3,5 млн га, а потенційний сукупний урожай зернових та олійних культур, який опиняється під контролем окупантів, оцінюється у 9,3 млн тонн.

Про це пов ідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Близько 20% українських сільгоспугідь перебувають під тимчасовою окупацією.

«Сьогодні єдиним джерелом інформації про стан сільського господарства на тимчасово окупованих територіях є супутникові знімки. Ми бачимо кожен засіяний гектар і можемо вирахувати потенціал вирощеного врожаю. Водночас супутник фіксує лише факт вирощування. Деталей щодо того, як саме окупанти розпоряджаються цим збіжжям не знаємо. Але є факт: земля вирощує український врожай, і кожна тонна цього збіжжя перебуває під нашим моніторингом та обліком», — наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Прогноз збору за основними культурами на ТОТ:

пшениця: ~1,8 млн га → 5,5 млн т;

ячмінь: ~600 тис. га → 1,3 млн т;

соняшник: ~800 тис. га → 1,3 млн т;

кукурудза: ~150 тис. га → ~50 тис. т;

ріпак: ~120 тис. га → 250 тис. т.

За словами міністерства, систематичний моніторинг непідконтрольних територій необхідний для документування збитків, завданих агросектору, та протидії незаконному обігу викраденої сільгосппродукції на міжнародних ринках.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.