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Скільки тонн українського врожаю викрала рф

Аграрний ринок
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Скільки тонн українського врожаю викрала рф
Скільки тонн українського врожаю викрала рф
На тимчасово окупованих територіях України у 2026 році засіяно близько 3,5 млн га, а потенційний сукупний урожай зернових та олійних культур, який опиняється під контролем окупантів, оцінюється у 9,3 млн тонн.
Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
Близько 20% українських сільгоспугідь перебувають під тимчасовою окупацією.
«Сьогодні єдиним джерелом інформації про стан сільського господарства на тимчасово окупованих територіях є супутникові знімки. Ми бачимо кожен засіяний гектар і можемо вирахувати потенціал вирощеного врожаю. Водночас супутник фіксує лише факт вирощування. Деталей щодо того, як саме окупанти розпоряджаються цим збіжжям не знаємо. Але є факт: земля вирощує український врожай, і кожна тонна цього збіжжя перебуває під нашим моніторингом та обліком», — наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
Прогноз збору за основними культурами на ТОТ:
  • пшениця: ~1,8 млн га → 5,5 млн т;
  • ячмінь: ~600 тис. га → 1,3 млн т;
  • соняшник: ~800 тис. га → 1,3 млн т;
  • кукурудза: ~150 тис. га → ~50 тис. т;
  • ріпак: ~120 тис. га → 250 тис. т.
За словами міністерства, систематичний моніторинг непідконтрольних територій необхідний для документування збитків, завданих агросектору, та протидії незаконному обігу викраденої сільгосппродукції на міжнародних ринках.
За матеріалами:
Finance.ua
Аграрії
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