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Допомога ООН пенсіонерам: як вплине на виплати пенсії

Особисті фінанси
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Допомога ООН пенсіонерам: як вплине на виплати пенсії
Допомога ООН пенсіонерам: як вплине на виплати пенсії
Деякі українці протягом війни отримували гроші від ООН, Червоного Хреста чи інших міжнародних фондів.
Про те, чи вважаються ці кошти доходом і чи можуть через них урізати пенсію, РБК-Україна розповіла адвокатка Адвокатського бюро «Івана Хомича» Олена Воронкова.
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Благодійна допомога

«З початку повномасштабного вторгнення чимало міжнародних благодійних організацій надавало і продовжує надавати благодійну допомогу. Разом з тим, в Україні наявні ряд соціальних пільг, які залежать від доходу особи, і постало питання, чи мають виплати благодійних організацій впливати на право такі виплати отримувати», — розповіла Олена Воронкова.
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Проте сама по собі благодійна допомога не вважається доходом.
«У Податковий кодекс України було внесено зміни і чітко врегульовано, що благодійна допомога, отримана визначеною категорією осіб, не входить до річного доходу платника податків», — додала юристка.

Коли не рахують як дохід

За словами адвоката, правило діє лише за двох умов:
  • допомога має надходити від офіційно зареєстрованих благодійних організацій;
  • особа, яка її отримує, повинна мати відповідний статус — учасника бойових дій, внутрішньо переміщеної особи тощо.
«У випадку підтвердження обох статусів — надавача та отримувача — дохід не має враховуватись ані для пільг, ані для виплат», — зазначила Воронкова.

Коли варто обирати лише одну програму

«Разом з тим, є окремі види допомог, в умовах отримання яких зазначено, що отримати їх можна тільки за відсутності отримання виплат від інших міжнародних фондів. Тому для прийняття рішення щодо того, на яку з допомог подаватись, треба зважати усі фактори», — підсумувала юристка.
Ми писали, що окремим громадянам можуть виполачувати додаткові суми до пенсії. Про це пише Пенсійний Фонд України.
Причини добавок: за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення до пенсії, на яку особа має право згідно із законодавством (до пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років) на постійній основі встановлюється пенсія за особливі заслуги перед Україною у вигляді надбавки.
За матеріалами:
Finance.ua
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