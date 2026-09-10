Збитки цивільного бізнесу від російських обстрілів можуть сягати до $2 мільярдів на рік Сьогодні 19:33 Одним із найскладніших питань залишається страхування воєнних ризиків.

Збитки цивільного бізнесу від російських обстрілів можуть сягати щонайменше 2 млрд доларів на рік.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації.

Страхування воєнних ризиків

За його словами, одним із найскладніших питань залишається страхування воєнних ризиків.

«Збитки цивільного бізнесу можуть сягати щонайменше 2 млрд доларів на рік. Такий обсяг втрат класичний страховий ринок самостійно покрити не може. Тому для компенсації збитків потрібне додаткове фінансування — з боку міжнародних партнерів або держави», — заявив Висоцький.

Міністр наголосив, що Мінагрополітики продовжує шукати дієві механізми, які дозволять частково компенсувати бізнесу втрати, спричинені війною.

Експорт аграрної продукції

Ще одним критичним питанням для агросектору залишається зовнішня торгівля.

Україна наразі не планує запроваджувати нові обмеження на експорт або імпорт аграрної продукції. Водночас найближчим часом не очікується перегляду чинних торговельних квот з боку Європейського Союзу.

За таких умов одним із практичних пріоритетів залишається безперешкодний транзит української аграрної продукції через територію ЄС до третіх країн і морських портів. Мінагрополітики також готове спільно з бізнесом проаналізувати чинні процедури адміністрування аграрних квот і визначити, які зміни можуть спростити та прискорити експорт.

Агросектор може недоотримати до $10 млрд

Обмеження експортної логістики скорочують доходи агровиробників і їхні можливості фінансувати наступний виробничий цикл. Якщо нинішня ситуація збережеться, аграрний сектор може недоотримати до 10 млрд доларів експортної виручки в 2026/2027 МР. Це означатиме менше коштів на закупівлю техніки, засобів захисту рослин, добрив та інших ресурсів, необхідних для виробництва.

Водночас Мінагрополітики продовжує підготовку аграрного сектору до інтеграції в ЄС та адаптацію законодавства до європейських норм. До цього процесу планують активно залучати бізнес.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що обласні військові адміністрації України переходять на цілодобовий режим роботи, щоб допомогти підприємствам децентралізувати складські потужності та зберегти продукцію в умовах атак на централізовані місця її зберігання. Для цього в регіонах створять спеціальні робочі групи.