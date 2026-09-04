Українському бізнесу допоможуть перенести склади та виробництво в безпечні місця Сьогодні 12:20

російські удари по складській інфраструктурі

Обласні військові адміністрації України переходять на цілодобовий режим роботи, щоб допомогти підприємствам децентралізувати складські потужності та зберегти продукцію в умовах атак на централізовані місця її зберігання. Для цього в регіонах створять спеціальні робочі групи.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

«Єдине вікно» для бізнесу

Департаменти економіки обласних військових адміністрацій переходять у режим цілодобового функціонування для комунікації з підприємствами та виконання завдань зі збереження економічного потенціалу.

У кожній ОВА відкриють «єдине вікно» для опрацювання запитів від підприємств. Номери телефонів будуть оприлюднені на офіційних ресурсах адміністрацій.

Читайте також Руйнування складів в Україні: як це впливає на ринок праці та ціни

Спеціальні робочі групи допоможуть бізнесу забезпечити децентралізацію складування та зберігання продукції у громадах. Будуть забезпечені потенційні локації та оперативне розгортання роботи на них у найкоротші терміни.

Релокація та логістика

Для підприємств, які відкривають додаткові або резервні локації в інших регіонах, обіцяють максимальну підтримку та супровід на рівні областей і громад. Йдеться, зокрема, про території, комунікації та логістику, необхідні для відновлення або розширення роботи.

Спільно з Міністерством розвитку громад та територій України й ОВА створено робочі групи з питань забезпечення логістики.

Щотижневі консультації

Щотижнево в режимі онлайн на платформі «Діалог влади та бізнесу» під керівництвом голів ОВА будуть проводитися консультації з усіма зацікавленими представниками бізнесу.

«Закликаю усіх бути активними на цій платформі та доносити повний спектр проблемних питань, які виникають під час функціонування, розширення, релокації тощо. За необхідності кількість нарад буде збільшено. Де б не розташовувалися ваші виробничі потужності чи мережа зберігання продукції, ОВА готові невідкладно прийняти ваш запит та надати пропозиції щодо вирішення питань з оптимізації роботи», — наголосив Микита.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Перше рішення передбачає розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Уряд також рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня небезпеки та, за потреби, збільшувати кількість наземного громадського транспорту.

Третє рішення стосується вдосконалення застосування комендантської години, зокрема в Києві в частині руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до та від вокзалів. Ще одним рішенням є чітка вимога прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів у громадах для захисту людей від уламків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.