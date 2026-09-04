Київрада підтримала докапіталізацію «Київміськбуду» ще на 3 млрд Сьогодні 11:29 — Фондовий ринок

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Київська міська рада підтримала рішення щодо стабілізації фінансового стану ПрАТ «ХК «Київміськбуд» шляхом збільшення статутного капіталу компанії.

Відповідне рішення підтримали 67 депутатів Київради.

«Я щиро вдячний депутатам Київради та Київському міському голові за підтримку. Сьогодні зроблено вагомий крок для стабілізації роботи „Київміськбуду“ та подано чіткий сигнал інвесторам: громада та місто — на їхньому боці. Попередня докапіталізація дозволила нам відновити роботи на 11 будівельних майданчиках. Цього року готуємо до введення в експлуатацію шість житлових комплексів разом із мережами», — зазначив т. в. о. голови правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» Юрій Тихонович.

«Київміськбуд» можуть докапіталізувати на 3 млрд грн

Документ передбачає надання згоди на збільшення статутного капіталу ПрАТ «ХК «Київміськбуд» шляхом додаткової емісії акцій на суму до 3 млрд грн. При цьому частка територіальної громади Києва, якій належить 99,87% акцій холдингу, має залишитися незмінною.

Розмір докапіталізації визначено відповідно до Фінансового плану підприємства на 2026−2028 роки. Після передбачення відповідних коштів у бюджеті міста Києва на 2027 рік для придбання акцій додаткової емісії компанія отримає фінансовий ресурс для забезпечення стабільної роботи та продовження будівництва об’єктів у 2027−2028 роках.

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Залучення додаткового фінансування має забезпечити безперервність будівельних робіт упродовж 2027−2028 років та дозволити компанії виконати ключове зобов’язання перед інвесторами.

Які об’єкти будує «Київміськбуд»

Наразі до будівельного портфеля «Київміськбуду» входять 24 житлові комплекси на різних стадіях готовності, зокрема об’єкти, прийняті на добудову від корпорації «Укрбуд» на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 772-р.

У компанії зазначають, що докапіталізація має не лише забезпечити продовження будівництва та зменшити соціальну напругу серед інвесторів, а й сприяти відновленню довіри до ринку первинної нерухомості столиці.

Крім того, активізація будівництва матиме позитивний вплив на суміжні галузі міської економіки, зокрема виробництво будівельних матеріалів, транспорт, логістику та зайнятість.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що ПрАТ «ХК «Київміськбуд» пройшло планову виїзну перевірку Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, яка тривала з 8 липня до 18 серпня.

Податківці перевірили дотримання компанією вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 1 квітня 2023 року до 31 березня 2026-го, а також своєчасність сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) з 1 липня 2021 року до 31 березня 2026-го.

За вказаний період «Київміськбуд» спрямував до державного та місцевого бюджетів 81 млн 364 тис. грн.

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