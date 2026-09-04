0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Київрада підтримала докапіталізацію «Київміськбуду» ще на 3 млрд

Фондовий ринок
42
ЖK - «Медовий-2»
ЖK - «Медовий-2»
Київська міська рада підтримала рішення щодо стабілізації фінансового стану ПрАТ «ХК «Київміськбуд» шляхом збільшення статутного капіталу компанії.
Відповідне рішення підтримали 67 депутатів Київради.
«Я щиро вдячний депутатам Київради та Київському міському голові за підтримку. Сьогодні зроблено вагомий крок для стабілізації роботи „Київміськбуду“ та подано чіткий сигнал інвесторам: громада та місто — на їхньому боці. Попередня докапіталізація дозволила нам відновити роботи на 11 будівельних майданчиках. Цього року готуємо до введення в експлуатацію шість житлових комплексів разом із мережами», — зазначив т. в. о. голови правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» Юрій Тихонович.
Місце для вашої реклами

«Київміськбуд» можуть докапіталізувати на 3 млрд грн

Документ передбачає надання згоди на збільшення статутного капіталу ПрАТ «ХК «Київміськбуд» шляхом додаткової емісії акцій на суму до 3 млрд грн. При цьому частка територіальної громади Києва, якій належить 99,87% акцій холдингу, має залишитися незмінною.
Розмір докапіталізації визначено відповідно до Фінансового плану підприємства на 2026−2028 роки. Після передбачення відповідних коштів у бюджеті міста Києва на 2027 рік для придбання акцій додаткової емісії компанія отримає фінансовий ресурс для забезпечення стабільної роботи та продовження будівництва об’єктів у 2027−2028 роках.
Читайте також
Залучення додаткового фінансування має забезпечити безперервність будівельних робіт упродовж 2027−2028 років та дозволити компанії виконати ключове зобов’язання перед інвесторами.

Які об’єкти будує «Київміськбуд»

Наразі до будівельного портфеля «Київміськбуду» входять 24 житлові комплекси на різних стадіях готовності, зокрема об’єкти, прийняті на добудову від корпорації «Укрбуд» на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 772-р.
У компанії зазначають, що докапіталізація має не лише забезпечити продовження будівництва та зменшити соціальну напругу серед інвесторів, а й сприяти відновленню довіри до ринку первинної нерухомості столиці.
Крім того, активізація будівництва матиме позитивний вплив на суміжні галузі міської економіки, зокрема виробництво будівельних матеріалів, транспорт, логістику та зайнятість.
Читайте також
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що ПрАТ «ХК «Київміськбуд» пройшло планову виїзну перевірку Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, яка тривала з 8 липня до 18 серпня.
Податківці перевірили дотримання компанією вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 1 квітня 2023 року до 31 березня 2026-го, а також своєчасність сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) з 1 липня 2021 року до 31 березня 2026-го.
За вказаний період «Київміськбуд» спрямував до державного та місцевого бюджетів 81 млн 364 тис. грн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьЗабудовникиБудівництвоКиїв
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems