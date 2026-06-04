«Київміськбуд» цього року після докапіталізації планує ввести в експлуатацію шість ЖК Сьогодні 11:43 — Нерухомість

Основним акціонером ПрАТ «ХК «Київміськбуд» є Київська міська рада.

ПрАТ «ХК «Київміськбуд» відновило будівельні роботи на 11 із 24 житлових комплексів. До кінця року компанія планує ввести в експлуатацію шість об’єктів.

Про це пресслужба забудовника повідомила в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Будівельники на майданчиках та працююча техніка — найкраще свідчення ефективного відновлення діяльності», — зазначив голова правління компанії Валерій Засуцький під час спільної виїзної наради керівництва «Київміськбуду» та депутатів Київської міської ради.

Під час відвідин будівельних майданчиків учасники наради приділили особливу увагу організації робіт з облаштування інженерних мереж, а також виконанню будівельних і оздоблювальних робіт.

На яких об’єктах відновлюють будівництво

У березні 2026 року «Київміськбуд» відновив роботи на об’єктах із високим ступенем готовності. Наразі будівництво поновлено на 11 із 24 житлових комплексів. Влітку компанія планує повернутися до робіт у ЖК «Абрикосовий», восени — у ЖК «Академ Парк». Також триває підготовка до відновлення будівництва ЖК «Отрада», «Мілос» і «Лейк Хаус».

До кінця року забудовник планує ввести в експлуатацію шість ЖК: «Гвардійський», «Фрідом», «Райдужний», «Поділ Град», «Твін Хаус» та перший будинок ЖК «Оберіг-2», що дозволить забезпечити житлом 3775 родин.

«Ще 3800 родин заселяться у власні домівки у 2027 році», — наголосив Засуцький.

За його словами, компанія веде регулярну пряму комунікацію з усіма інвесторами кожного окремого ЖК та інформує їх про реальний стан справ на кожному об’єкті.

Докапіталізація компанії

ХК «Київміськбуд» створено у 1994 році на базі майна державної комунальної будівельної корпорації «Київміськбуд» шляхом об’єднання у статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів.

До складу холдингу входять 40 акціонерних товариств, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

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31 жовтня 2024 року Київська міська рада підтримала докапіталізацію «Київміськбуду» на 2,56 млрд грн шляхом випуску та викупу додаткових акцій.

23 червня 2025 року акціонери компанії схвалили збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн через додатковий випуск простих іменних акцій. Докапіталізацію компанія отримала у грудні 2025 року. Єдиним учасником розміщення акцій стала територіальна громада Києва.

Згідно з даними НКЦПФР, основним акціонером ПрАТ «ХК «Київміськбуд» є Київська міська рада.

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