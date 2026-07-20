Українці відмовляються від угод та шукають «безпечні» квартири (думки експертів) Сьогодні 09:05 — Нерухомість

Українці відмовляються від угод та шукають «безпечні» квартири (думки експертів)

Останнім часом ворожі атаки на Київ помітно посилилися, і, що найбільше непокоїть містян, — йдуть удари по житловому фонду з великими його руйнуваннями.

Постраждали, зокрема, багатоповерхівки на Лук’янівці, у Дарниці, Солом’янському, Голосіївському районах, а також приватний сектор у передмісті. У Вишневому після масованого обстрілу практично вигоріло декілька вулиць.

Все це вселяє, м’яко кажучи, ненайкращі настрої у потенційних покупців житла.

Думка експертів

Андрій Романов каже, що багато вже домовлених угод зриваються. «Покупці посилаються на форс-мажорні обставини і відкладають навіть угоди, які вже під задатками. Щодо нових заявок та переглядів, то їх зараз вкрай мало», — зазначив Романов.

Київська рієлторка Ірина Луханіна каже, що «охолодження» на ринку нерухомості спостерігається практично після кожної масованої атаки.

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«Щоразу ми бачимо ту саму картину: на декілька днів життя ніби трохи завмирає — стає менше дзвінків, переглядів та нових запитів. Люди беруть невелику паузу. Зазвичай через якийсь час активність поступово повертається, і ринок знову починає жити у звичному ритмі. Але цього разу ситуація інша. Навіть ті, хто не передумав купувати житло, змінюють свої переваги.

Якщо раніше основними темами обговорення з рієлторами були ціна, планування, район чи ремонт у квартирі, то тепер додалося ще одне питання — безпека. Люди дедалі частіше запитують про укриття, автономність будинку, роботу ліфтів. Частина клієнтів починають переглядати локації майбутнього житла. У тих районах, де нещодавно були прильоти, вибирати квартири хочуть не всі, просять показати інші варіанти", — розповіла «Мінфіну» Луханіна.

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«Усі вже зрозуміли: ракети долітають. Тому попит із боку покупців, як, втім, і орендарів, змістився на житло поруч із укриттями, підземними паркінгами чи метро, подалі від промзон та складів. Крім того, всі пам’ятають минулу складну зиму, тому енергонезалежність та сучасна модифікація будинків при виборі житла також відіграє велику роль», — додав голова оціночної компанії «Дельта-Консалтинг» Роман Рябов.

Експерти ринку нерухомості кажуть, що потенційні покупці почали віддавати перевагу монолітно-каркасним будинкам, які, як вважається, міцніші і не так сильно руйнуються внаслідок «прильотів».

Рієлтори зазначають, що навіть ті покупці, що вже обрали житло, після посилення атак нерідко відмовляються від цих варіантів і починають шукати інші — безпечніші, на їхню думку.

«Частина клієнтів ухвалюють рішення виїхати зі столиці до найближчого передмістя — Софіївської та Петропавлівської Борщагівки, Ірпіня, Бучі. Атаки на них теж йдуть, проте переважно шахедні, тоді як на Київ летить балістика», — каже Романов.

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