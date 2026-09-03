Сенс банк відреагував на вимоги НБУ звільнити голову правління Сьогодні 17:40 — Фондовий ринок

Обов’язки голови правління банку виконує Олена Зубченко

Усі посадові особи АТ «Сенс Банк», які є фігурантами матеріалів, оприлюднених НАБУ 19 серпня 2026 року, відсторонені від виконання посадових обов’язків і не мають доступу до управління банком.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Стосовно голови правління АТ «Сенс Банк» суд визначив запобіжний захід у вигляді застави та поклав на нього певні обов’язки.

Крім того, банк отримав рішення Національного банку України про невідповідність Олексія Ступака кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності та вимогу вжити невідкладних заходів для припинення його повноважень.

Обов’язки голови правління банку виконує Олена Зубченко. Вона має понад 20 років професійного досвіду, зокрема на керівних посадах у банківській, юридичній та державній сферах. Зубченко працювала, зокрема, в ПриватБанку та Міністерстві фінансів України, а також має значний досвід у сфері міжнародного права.

Наразі АТ «Сенс Банк» продовжує працювати у штатному режимі відповідно до законодавства, регуляторних вимог та внутрішніх документів.

Оновлення Наглядової ради

Також триває оновлення складу Наглядової ради АТ «Сенс Банк». У серпні Національний банк України погодив незалежного члена Наглядової ради міжнародного банкіра Петера Новака. Найближчим часом очікується погодження НБУ ще двох новопризначених членів.

Після вступу на посаду одного з них Наглядова рада матиме необхідний склад для проведення правомочних засідань. Зокрема, до повноважень Наглядової ради належить прийняття рішень щодо припинення повноважень голови Правління, а також інших рішень у межах її виключної компетенції.

Читайте також Уряд планує продати Сенс Банк та Укргазбанк у 2027 році: деталі програми Кабміну

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк України визнав голову правління АТ «Сенс Банк» Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності. Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ ухвалив 1 вересня 2026 року.

Рішення НБУ передбачає висунення АТ «Сенс Банк» в особі акціонера, яким є Кабінет Міністрів України, вимоги про необхідність вжиття невідкладних заходів для припинення повноважень голови Правління АТ «Сенс Банк» Ступака Олексія Віталійовича, а також обрання / призначення іншої особи на відповідну посаду.

19 серпня стало відомо про слідчі дії стосовно злочинної організації, куди входять заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра, чинний народний депутат Вадим Столар, а також колишній нардеп Максим Микитась. Спочатку повідомлялося, що викрита група осіб організувала легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про 150 млн гривень готівкою, які через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

Для того, щоб реалізувати схему, група осіб використала державний банк Sense Bank, над яким вони отримали фактичний контроль на початку червня цього року.

Правоохоронці заявили, що через Sense Bank легалізували кошти на заставу за фігуранта справи «Мідас», вірогідно, ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.