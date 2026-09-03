НБУ визнав голову правління Сенс Банку професійно непридатним і вимагає його звільнення Сьогодні 10:40 — Фондовий ринок

НБУ вимагає припинити повноваження голови Сенс Банку

Національний банк України визнав голову правління АТ «Сенс Банк» Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ ухвалив 1 вересня 2026 року, передає пресслужба Національного банку.

Рішення НБУ

Рішення прийнято Національним банком за результатами відкритого на початку травня 2026 року адміністративного провадження з метою оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам голови правління АТ «Сенс Банк» Ступака Олексія Віталійовича.

Підставою для початку процедури моніторингу відповідності зазначеної особи визначеним законодавством України кваліфікаційним вимогам стала отримана Національним банком під час здійснення нагляду інформація щодо виявлених порушень Банком вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку (зокрема в період до націоналізації Банку), що свідчать про недотримання принципів доброчесного корпоративного управління, ігнорування принципів відкритості та прозорості в діяльності АТ «Сенс Банк», причетність пана Ступака до непрозорої управлінської практики, а також неналежне виконання паном Ступаком обов’язків керівника, голови Правління АТ «Сенс Банк», що несе підвищені регуляторні та репутаційні ризики.

Вимога про зміну голови правління

Рішення НУБ передбачає висунення АТ «Сенс Банк» в особі акціонера, яким є Кабінет Міністрів України, вимоги про необхідність вжиття невідкладних заходів для припинення повноважень голови Правління АТ «Сенс Банк» Ступака Олексія Віталійовича, а також обрання / призначення іншої особи на відповідну посаду.

Скандал навколо Sense Bank

19 серпня стало відомо про слідчі дії стосовно злочинної організації, куди входять заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра, чинний народний депутат Вадим Столар, а також колишній нардеп Максим Микитась. Спочатку повідомлялося, що викрита група осіб організувала легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про 150 млн гривень готівкою, які через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

Для того, щоб реалізувати схему, група осіб використала державний банк Sense Bank, над яким вони отримали фактичний контроль на початку червня цього року.

Правоохоронці заявили, що через Sense Bank легалізували кошти на заставу за фігуранта справи «Мідас», вірогідно, ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Після того Нацбанк визнав голову наглядової ради Sense Bank Миколу Гладищенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності.

25 серпня акціонерне товариство «Сенс Банк» повідомило про долучення до наглядової ради нового незалежного члена в межах оновлення системи корпоративного управління, а також про відсторонення від роботи директорки департаменту фінансового моніторингу Людмили Снігур.

«АТ „Сенс Банк“ зацікавлений у повному з’ясуванні обставин у межах справи та продовжує співпрацю з правоохоронними органами в межах чинного законодавства», — запевнили у фінустанові.

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