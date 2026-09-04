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В Україні запровадили два рівні тривог, а в Києві скоротили тривалість комендантської години

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Повітряні тривоги розділять на три рівні
Повітряні тривоги розділять на три рівні
Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Повітряні тривоги розподілять за рівнем небезпеки

Перше рішення передбачає розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки.
Жовтий рівень оголошуватимуть у разі атаки дронів.
Червоний рівень означатиме підвищену загрозу ракетного або комбінованого удару. «Економіка має працювати, податки надходити до бюджету, а люди отримувати зарплати. Саме тому при жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки», — зазначив очільник уряду.
Також має бути забезпечений доступ відвідувачів і персоналу до укриттів.
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«Уряд дає три місяці на вирішення цього питання. На пʼятому році повномасштабної війни ми не можемо нехтувати безпекою людей», — наголосив Корецький.
Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обовʼязковий перехід людей в укриття.

Робота метро та наземного транспорту

Уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня небезпеки та, за потреби, збільшувати кількість наземного громадського транспорту.

Комендантська година

Третє рішення стосується вдосконалення застосування комендантської години, зокрема в Києві в частині руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до та від вокзалів.
Місцевій владі рекомендовано скоригувати тривалість комендантської години з 01:00 до 05:00.

Додаткові укриття

Ще одним рішенням є чітка вимога прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів у громадах для захисту людей від уламків.
Нагадаємо, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні оновлять системи оповіщення про загрозу та запровадять два рівні загрози — жовтий і червоний. Крім того, в Києві будуть переглянуті алгоритми роботи громадського транспорту в умовах повітряних тривог.
Під час жовтого рівня працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро — повністю. Місту Києву визначено суттєво розширити кількість одиниць наземного громадського транспорту, щоб компенсувати зупинки в час тривог на Святошинсько-Броварській гілці метрополітену й дублювати наземним транспортом відповідний маршрут метро між станціями «Лісова» та «Дніпро».
Також ми писали, що з 3 вересня в Києві запустили тимчасовий автобусний маршрут № 1-М, який сполучатиме «Палац Спорту» та станцію метро «Лісова». Автобуси курсуватимуть уздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської лінії метро та забезпечуватимуть додаткове сполучення між правим і лівим берегами Дніпра.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінКиїв
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