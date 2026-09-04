В Україні запровадили два рівні тривог, а в Києві скоротили тривалість комендантської години Сьогодні 10:00

Повітряні тривоги розділять на три рівні

Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Повітряні тривоги розподілять за рівнем небезпеки

Перше рішення передбачає розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки.

Жовтий рівень оголошуватимуть у разі атаки дронів.

Червоний рівень означатиме підвищену загрозу ракетного або комбінованого удару. «Економіка має працювати, податки надходити до бюджету, а люди отримувати зарплати. Саме тому при жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки», — зазначив очільник уряду.

Також має бути забезпечений доступ відвідувачів і персоналу до укриттів.

«Уряд дає три місяці на вирішення цього питання. На пʼятому році повномасштабної війни ми не можемо нехтувати безпекою людей», — наголосив Корецький.

Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обовʼязковий перехід людей в укриття.

Робота метро та наземного транспорту

Уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня небезпеки та, за потреби, збільшувати кількість наземного громадського транспорту.

Комендантська година

Третє рішення стосується вдосконалення застосування комендантської години, зокрема в Києві в частині руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до та від вокзалів.

Місцевій владі рекомендовано скоригувати тривалість комендантської години з 01:00 до 05:00.

Додаткові укриття

Ще одним рішенням є чітка вимога прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів у громадах для захисту людей від уламків.

Нагадаємо, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив , що в Україні оновлять системи оповіщення про загрозу та запровадять два рівні загрози — жовтий і червоний. Крім того, в Києві будуть переглянуті алгоритми роботи громадського транспорту в умовах повітряних тривог.

Під час жовтого рівня працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро — повністю. Місту Києву визначено суттєво розширити кількість одиниць наземного громадського транспорту, щоб компенсувати зупинки в час тривог на Святошинсько-Броварській гілці метрополітену й дублювати наземним транспортом відповідний маршрут метро між станціями «Лісова» та «Дніпро».

Також ми писали , що з 3 вересня в Києві запустили тимчасовий автобусний маршрут № 1-М, який сполучатиме «Палац Спорту» та станцію метро «Лісова». Автобуси курсуватимуть уздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської лінії метро та забезпечуватимуть додаткове сполучення між правим і лівим берегами Дніпра.

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