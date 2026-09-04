Держаудитслужба розпочала перевірку виконання угоди про фонд відбудови України та США
Що перевірить Держаудитслужба
- Міністерство економіки та довкілля України;
- Державна організація «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства»;
- Державна служба геології та надр України;
- Державна казначейська служба України;
- Державна податкова служба України.
- звітність про стягнення узгодженого з Україною доходу та пов’язаних з ним прибутків від роялті;
- стан внутрішнього контролю щодо обліку, стягнення та виплати цих коштів Партнерству;
- дотримання умов Угоди про фонд відбудови та чинного законодавства в частині стягнення доходів і виплати сум.
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