Держаудитслужба розпочала перевірку виконання угоди про фонд відбудови України та США Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

У фокусі уваги аудиторів – неухильне дотримання умов Угоди про фонд відбудови

Державна аудиторська служба України розпочала щорічний аудит виконання угод, пов’язаних із діяльністю Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (URIF).

Про це повідомила пресслужба відомства.

Перевірка охоплює державні органи та установи, залучені до реалізації домовленостей між Україною та США.

Що перевірить Держаудитслужба

Як заявила Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва, наразі аудитори проводять відповідні заходи у ключових відомствах та установах, залучених до процесу. Серед них:

Міністерство економіки та довкілля України;

Державна організація «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства»;

Державна служба геології та надр України;

Державна казначейська служба України;

Державна податкова служба України.

У фокусі уваги аудиторів — неухильне дотримання умов Угоди про фонд відбудови та Угоди про обмежене партнерство, належне виконання зобов’язань сторін.

Нагадаємо, що Угода про створення URIF між урядами України та США була укладена 30 квітня 2025 року та набула чинності 23 травня 2025 року.

Для реалізації цієї Угоди Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 1616 від 10 грудня 2025 року. Цим документом Держаудитслужбі доручено щороку до 1 грудня проводити аудит, який охоплює:

звітність про стягнення узгодженого з Україною доходу та пов’язаних з ним прибутків від роялті;

стан внутрішнього контролю щодо обліку, стягнення та виплати цих коштів Партнерству;

дотримання умов Угоди про фонд відбудови та чинного законодавства в частині стягнення доходів і виплати сум.

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