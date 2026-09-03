Членство України посилить промисловість та агросектор ЄС Сьогодні 15:12 — Казна та Політика

Членство України посилить промисловість та агросектор ЄС

Інтеграція України до ЄС буде не лише елементом безпеки, а й суттєвим економічним підсиленням для самого блоку, зокрема у сфері важкої промисловості та сільського господарства.

Про це під час дискусії у Брюсселі в аналітичному центрі Брюгель у середу заявив Тарас Качка, який пізніше цього місяця має офіційно розпочати роботу на посаді очільника Місії України при ЄС, передає кореспондент Укрінформу.

Дипломат підкреслив, що партнерство між Україною та ЄС вже демонструє новітні підходи, зокрема через механізми фінансової підтримки. Надалі співпраця може принести взаємну вигоду у ключових секторах економіки.

«Головним питанням є знайти розуміння, де саме Україна допомагає ЄС, а ЄС допомагає Україні дуже революційним шляхом», — пояснив Качка, навівши приклади сталеливарної індустрії та сільського господарства як ті, що можуть допомогти відповідним європейським індустріям, зробивши їх більш конкурентоспроможними.

Дипломат додав, що українське сільське господарство вже відіграє важливу роль у продовольчій промисловості Євросоюзу, попри побоювання в окремих країнах-членах, що українські аграрії створять конкурентні проблеми на єдиному ринку ЄС.

Коли дехто каже, що «хамон зроблений з української кукурудзи», це не зовсім жарт, розповів Качка, пояснивши, що іспанські свиноферми використовують саме українську кормову кукурудзу для вигодовування тварин.

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Качка у цьому контексті наголосив на важливості якісного інформування по всьому ЄС про позитивні аспекти інтеграції України для країн-членів, зокрема в економічному плані.

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