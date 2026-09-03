0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Членство України посилить промисловість та агросектор ЄС

Казна та Політика
16
Членство України посилить промисловість та агросектор ЄС
Членство України посилить промисловість та агросектор ЄС
Інтеграція України до ЄС буде не лише елементом безпеки, а й суттєвим економічним підсиленням для самого блоку, зокрема у сфері важкої промисловості та сільського господарства.
Про це під час дискусії у Брюсселі в аналітичному центрі Брюгель у середу заявив Тарас Качка, який пізніше цього місяця має офіційно розпочати роботу на посаді очільника Місії України при ЄС, передає кореспондент Укрінформу.
Дипломат підкреслив, що партнерство між Україною та ЄС вже демонструє новітні підходи, зокрема через механізми фінансової підтримки. Надалі співпраця може принести взаємну вигоду у ключових секторах економіки.
«Головним питанням є знайти розуміння, де саме Україна допомагає ЄС, а ЄС допомагає Україні дуже революційним шляхом», — пояснив Качка, навівши приклади сталеливарної індустрії та сільського господарства як ті, що можуть допомогти відповідним європейським індустріям, зробивши їх більш конкурентоспроможними.
Читайте також
Дипломат додав, що українське сільське господарство вже відіграє важливу роль у продовольчій промисловості Євросоюзу, попри побоювання в окремих країнах-членах, що українські аграрії створять конкурентні проблеми на єдиному ринку ЄС.
Коли дехто каже, що «хамон зроблений з української кукурудзи», це не зовсім жарт, розповів Качка, пояснивши, що іспанські свиноферми використовують саме українську кормову кукурудзу для вигодовування тварин.
Читайте також
Качка у цьому контексті наголосив на важливості якісного інформування по всьому ЄС про позитивні аспекти інтеграції України для країн-членів, зокрема в економічному плані.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems